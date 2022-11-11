Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in hayatından dram çıktı! Gerçeği duyan yutkunamadı

Gelinim Mufakta'nın güler yüzlü sunucusu Nursel Ergin, meğer şöhret olmadan önce ne acılar çekmiş...

Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Nursel Ergin, yarışmadan 201 bin TL ile ayrılmıştı.

Duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla izleyicinin kalbini kazanan Ergin'e yarışma sonrasında teklif yağdı. 2008 yılında Avrupa Yakası dizisinde konuk oyuncu olan Ergin, Can Kırıkları ve Gün Akşam Oldu gibi yapımlarda rol aldı.

Daha önce Mutfağım ve Nursel'in Mutfağı gibi programları sunan Ergin, şimdilerde Gelinim Muftakta programında kamera karşısına geçiyor.

HAKKINDAKİ GERÇEK DUYANLARI ÜZDÜ

2 yaşındayken anne ve babası boşanan Nursel Ergin, abisiyle birlikte yetimhaneye bırakıldı. Ergin, yıllar önce verdiği bir röportajda ''Hayata 1-0 yenik başladım'' demişti.

11 yaşındayken amcası ona sahip çıktı ancak anne ve babasız büyümenin acısını hiçbir zaman içinden atamadı. Yalnızlıktan kurtulmak için henüz 18 yaşındayken evlendi, 19 yaşında ise anne oldu. Evliliği 5 yıl süren Nursel Ergin, bir daha evlenmek istemediğini çünkü bu durumun kızını üzebileceğini söylemişti.

Yetişkin bir kadın olduğunda tesadüf eseri annesini bulan Nursel Ergin, annesiyle konuştuğu gece sabaha kadar ağladığını anlatmıştı...



