Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi... Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni nasıl yapılır? Tavuklu tantuni malzemeleri nelerdir?

Türkmen ve yörük geleneğinden ülkemize geldiği iddia edilen tantuni, Akdeniz’in güzel şehri Mersin ile bir bütün halinde anılır. Mersin’den yola çıkarak tüm Türkiye’ye yayılan bu lezzet Antakya’da başka tarzlarda yapılır. Orijinali kırmızı etle yapılan bu yemeğin yörük geleneğinde kılıçlarla kalkanlar üzerinde dövülmesi ile pişirildiği iddia ediliyor. Günümüzde ise Mersin’de ince doğranan kuşbaşı etten; Antakya’da ise satır kıymadan yapılıyor. Sizler için değişik bir versiyonunu sunuyoruz. İşte tavuklu tantuni tarifi ve yapılışı...

Kanal D ekranlarında gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan 592. bölümünde yarışmacılar tavuklu tantuni tarifiyle kıyasıya mücadele etti. Çeyrek altını yakasına takmak isteyen gelinler Mersin’in sınırlarını aşarak tüm Türkiye’de severek tüketilen bu lezzetle seyircinin karşısına çıktı. Programın yayınlanan bölümünün sonrasında izleyiciler tavuklu tantuni nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Tavuklu tantuni yapımı ve püf noktaları...