Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi... Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni nasıl yapılır? Tavuklu tantuni malzemeleri nelerdir?

Türkmen ve yörük geleneğinden ülkemize geldiği iddia edilen tantuni, Akdeniz’in güzel şehri Mersin ile bir bütün halinde anılır. Mersin’den yola çıkarak tüm Türkiye’ye yayılan bu lezzet Antakya’da başka tarzlarda yapılır. Orijinali kırmızı etle yapılan bu yemeğin yörük geleneğinde kılıçlarla kalkanlar üzerinde dövülmesi ile pişirildiği iddia ediliyor. Günümüzde ise Mersin’de ince doğranan kuşbaşı etten; Antakya’da ise satır kıymadan yapılıyor. Sizler için değişik bir versiyonunu sunuyoruz. İşte tavuklu tantuni tarifi ve yapılışı...
Kanal D ekranlarında gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan 592. bölümünde yarışmacılar tavuklu tantuni tarifiyle kıyasıya mücadele etti. Çeyrek altını yakasına takmak isteyen gelinler Mersin’in sınırlarını aşarak tüm Türkiye’de severek tüketilen bu lezzetle seyircinin karşısına çıktı. Programın yayınlanan bölümünün sonrasında izleyiciler tavuklu tantuni nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Tavuklu tantuni yapımı ve püf noktaları...
Ekmek hamuru için;
Ekmeğin üzeri için;
Tavuklu tantuni yapımına ilk olarak tavuklar haşlanarak başlanır ve haşlandıktan sonra küçük parçalar halinde doğranır. Tantuni yapılacak tava iyice ısıtılır. Yağ ile birlikte tüm baharatları tavanın içine atılır ve kokusunun çıkması beklenir. Baharat kokusu çıktıktan sonraki adımda tavukları eklenir. Tavukların dışı kızarana kadar iyice kavrulur. Ocaktan almaya yakınken domates ve soğanlar tavaya atılır ve çevirerek pişirilir. Soğan ve domateslerin hafif diri kalmasına özen gösterilir. Son olarak ise ince kıyılmış maydanoz eklenerek karıştırılır ve ocaktan alınır. İsteğe bağlı olarak ekmek arası ya da dürüm yapılarak tüketilir.
Tantuni ekmeği için gerekli olan tüm malzemeler karıştırılır ve homojen bir hamur haline getirilir. Hamur rulo şeklinde uzatılır ve eşit parçalara bölünür. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilen hamurların üzeri örtülür ve 10 dakika dinlenmesi için bırakılır. Fırının tabanına içi su dolu ısıya dayanıklı bir kap yerleştirilir. Fırın önceden ısıtılarak 230 dereceye ayarlanır. Mayalanan ekmekler 20-25 dakika pişirilir.
Tantuni yapımının püf noktası ise tavukların küçük parçalara ayrılmasıdır. Tavukların hepsinin aynı ayarda pişmesi için mutlaka parçaların eşit olmasına özen gösterilmelidir. Tarifi tava yerine sac kullanarak da yapabilirsiniz. Saç kullanımında ise ara ara tabana su dökülmesi ısının kontrol edilmesi açısından önemlidir. Ekmeğin ya da lavaşın sosu çekmesi için yağlı tavaya bastırılması da lezzeti arttıran bir ipucu olacaktır.
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