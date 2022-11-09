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Gelinim Mutfakta tepsi kebabı tarifi! Hatay tepsi kebabı nasıl yapılır?

09.11.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta'nın sevilerek izlenen yarışma programları arasında bulunuyor. Gelinim Mutfakta son bölümünde yapılan Hatay usulü tepsi kebabı tarifi ekran başında izleyen izleyicilerin iştahını kabarttı. İzleyiciler Hatay usulü tepsi kebabı nasıl yapılır? Hatay usulü tepsi kebabı tarifini aratıyor. İşte o leziz tepsi kebabı...

Gelinim Mutfakta tepsi kebabı tarifi! Hatay tepsi kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon 319kal

Hatay usulü tepsi kebabı en pratik kebap tarifleri arasında bulunuyor. Oldukça lezzetli olan tepsi kebabı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Yanında patates püresi nefis bir uyum sağlayan tepsi kebabını mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 800 gram dana kıyma
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 adet sivri biber
  • 3 diş sarımsak
  • 1,5 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Üzeri için
  • 6 adet çeri domates
  • 3 adet sivri biber

TARİF

  • Öncelikle kebabı yapacağınız tepsinin içine kıymayı alın. Üzerine ince kıyılan soğan, ezilmiş sarımsak, sıvı yağ, ince kıyılan biberler, bütün baharatlar ve salçaları ilave edip iyice yoğurun.
  • İncecik kıyılan maydanozu da ilave edip harmanladıktan sonra, elimizle yavaşça bastırarak tepsinin veya bir borcamın içine yayın.
  • Üzeri için ılık suyun içine salçaları koyup karıştırın. Kebabın üstüne döküp, biber ve domatesle süsledikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

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