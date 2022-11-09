Gelinim Mutfakta tepsi kebabı tarifi! Hatay tepsi kebabı nasıl yapılır?

Hatay usulü tepsi kebabı en pratik kebap tarifleri arasında bulunuyor. Oldukça lezzetli olan tepsi kebabı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Yanında patates püresi nefis bir uyum sağlayan tepsi kebabını mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 800 gram dana kıyma

1 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

3 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

6 adet çeri domates

3 adet sivri biber

TARİF Öncelikle kebabı yapacağınız tepsinin içine kıymayı alın. Üzerine ince kıyılan soğan, ezilmiş sarımsak, sıvı yağ, ince kıyılan biberler, bütün baharatlar ve salçaları ilave edip iyice yoğurun.

İncecik kıyılan maydanozu da ilave edip harmanladıktan sonra, elimizle yavaşça bastırarak tepsinin veya bir borcamın içine yayın.

Üzeri için ılık suyun içine salçaları koyup karıştırın. Kebabın üstüne döküp, biber ve domatesle süsledikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

