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Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Gülcan ve Hülya birbirine girdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 21.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Yeni sezon bölümleriyle ekrana gelen Gelinim Mutfak'tanın dün yayınlanan bölümde gelinlerden Hülya ve Gülcan birbirine girdi. Yaşanan tartışmada sesler yükselince gelinler birbirinin üzerine yürüdü.

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu geçtiğimiz gün başladı. Sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı yarışmanın dünkü bölümünde Hülya ve Gülcan soğan dolmasını yemeğinden dolayı birbirine girdi.

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Besime Hanım günün yarışma yemeği olan "Soğan Dolması" için puanlarını verdi. 5 puanı Hatice'ye ve 1 puanı da gelini Gülcan'a verince herkes şaşkınlığını gizleyemedi. Gülcan, özellikle Hülya'nın tabağı ile kendi tabağını karşılaştırınca tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu. Karşılıklı sözlü tartışma içine giren gelinler, Gülcan'ın"Bir sus! Senin gözün bozuk, git yanımdan!" demesiyle iyice gerildi.

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BİRBİRLERİNİN ÜZERLERİNE YÜRÜDÜLER

Hülya da, kendisine ağır gelen bu cümlelerden sonra küplere bindi. Gülcan'a "Sen kimsin ki beni kovuyorsun!" diye sert karşılık verdi. İkili arasında sesler iyice yükseldi ve birbirinin üzerine yürüdüler. Tartışmanın alevlenmesiyle devreye giren Besime, gelini Gülcan'ı yanına çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
gelinim mutfakta kavga

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