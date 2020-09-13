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Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu'nun Gelinim Mutfakta heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 20:40 | Son Güncelleme

Kanal D’nin 3'üncü sezonu ile ekrana gelecek yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu, yeni sezon heyecanını paylaştı. Sunucu, "Ekranları yemeğe, heyecana ve eğlenceye doyuracağız" dedi. Peki Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi.

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu'nun Gelinim Mutfakta heyecanı

anal D’nin 3'üncü sezonu ile ekrana gelecek yarışma programı Gelinim Mutfakta, Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile 14 Eylül Pazartesi saat 13.45'de başlıyor.

Hafta içi her gün yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta ile bu sezon izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Onur Büyüktopçu, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“Öncelikle çok heyecanlıyım. Şahane giden bir iş bana emanet edildi. Çekimlere başladık. Birbirinden iddialı yarışmacılarımız var ve bomba gibi geliyoruz. Ekranları yemeğe, heyecana ve eğlenceye doyuracağız.”

Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile 14 Eylül Pazartesi’den itibaren 13.45’de Kanal D’de ekrana geliyor.

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