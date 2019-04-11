Gelinlerin yeni keşfi: Hayat kurtarıyor!

Hazır düğün mevsimi gelmişken bu haberimiz tam gelin adaylarımıza göre! Gelinler düğün gününde o kabarık gelinliklerle ortalıkta dolaşırken çok güzel görünebilirler. Ama işin bir de arka yüzü var. O gelinliklerle düğün günü tuvalete gitmek oldukça zor olabilir. Gelinlerimiz ise bu can sıkıcı soruna bir çözüm bulmuşlar bile. Nasıl mı? Bu meşakatli sorunun çözümü haberimizde...

Gelinlerimiz bu sorunu nasıl çözmüş? İşte yanıtı...

Bu sorunu çözmenize yardımcı olacak tek malzeme ise bir adet geniş bez market çantası.

Bir İngiliz gelin Tina, gerçekten her şeyi düşündü ve bu özel sorunu bir alışveriş çantasıyla çözdü. Tina, düğün günününde uyguladığı bu pratik çözümü sosyal medyadan paylaştı. Resimlerini yayınlayan Tina'nın bu fikri çabucak viral oldu.

Nasıl mı yapıcaz? Torbanın dibine bir delik açarak, Tina elbisenin kıvrımlarını toplar ve çantasını kaldırarak omuzlarının üzerine geçirir. Şimdi, süslü, “deniz kızı tarzı” gelinlik, temiz bir pakette ve kirli bir banyo zemini tarafından kirlenmeyecek.

Böylece gelinlerimiz için düğünde tuvalete gitmek eziyet haline gelmeyecek. Zekice değil mi?



