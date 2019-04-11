Mynet Trend

Gelinlerin yeni keşfi: Hayat kurtarıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Düğün mevsimi yaklaşırken müstakbel gelin adaylarımıza mükemmel bir önerimiz var. Gelinlerin düğün günündeki en büyük sorunu o kabarık gelinliklerle tuvalete gitmektir. Merak etmeyin bu sorunun da çözümü bulundu! Tek ihtiyacınız genişçe bir bez çanta...

Gelinlerin yeni keşfi: Hayat kurtarıyor!

Hazır düğün mevsimi gelmişken bu haberimiz tam gelin adaylarımıza göre! Gelinler düğün gününde o kabarık gelinliklerle ortalıkta dolaşırken çok güzel görünebilirler. Ama işin bir de arka yüzü var. O gelinliklerle düğün günü tuvalete gitmek oldukça zor olabilir. Gelinlerimiz ise bu can sıkıcı soruna bir çözüm bulmuşlar bile. Nasıl mı? Bu meşakatli sorunun çözümü haberimizde...

Gelinlerimiz bu sorunu nasıl çözmüş? İşte yanıtı...

Bu sorunu çözmenize yardımcı olacak tek malzeme ise bir adet geniş bez market çantası.

ikea-bag-hack-brides-bathroom-struggle-1-5cadbef9cbe32__700

Bir İngiliz gelin Tina, gerçekten her şeyi düşündü ve bu özel sorunu bir alışveriş çantasıyla çözdü. Tina, düğün günününde uyguladığı bu pratik çözümü sosyal medyadan paylaştı. Resimlerini yayınlayan Tina'nın bu fikri çabucak viral oldu.

ikea-bag-hack-brides-bathroom-struggle-2-5cadbefcc63de__700

Nasıl mı yapıcaz? Torbanın dibine bir delik açarak, Tina elbisenin kıvrımlarını toplar ve çantasını kaldırarak omuzlarının üzerine geçirir. Şimdi, süslü, “deniz kızı tarzı” gelinlik, temiz bir pakette ve kirli bir banyo zemini tarafından kirlenmeyecek.

ikea-bag-hack-brides-bathroom-struggle-3-5cadbeffdd3e3__700

Böylece gelinlerimiz için düğünde tuvalete gitmek eziyet haline gelmeyecek. Zekice değil mi?

ikea-bag-hack-brides-bathroom-struggle-4-5cadbf022f083__700


Çiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktıÇiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktı
Oyuncak hayvan sandılar ama gerçek bambaşka! Oyuncak hayvan sandılar ama gerçek bambaşka!
Diana hakkındaki bu gerçekler sizi derinden sarsıcak!Diana hakkındaki bu gerçekler sizi derinden sarsıcak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler komik bilgiler komik haberler Eğlenceli fotoğraflar pratik bilgiler pratik çözümler düğün ilginç düğün gelin gelinlik

En Çok Okunan Trend Haberler

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat gerçektir! En komik hayvan fotoğrafları

Oyuncak hayvan sandılar ama gerçek bambaşka!

Prenses Diana'nın bilinmeyen gerçekleri!

Diana hakkındaki bu gerçekler sizi derinden sarsıcak!

96 yaşındaki kadının 72 yıllık evi görenleri şaşırttı!

96 yaşındaki kadının 72 yıllık evini görenler inanamıyor!

Netflix'in Osmanlı Yükseliyor dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı?

Netflix'in Osmanlı Yükseliyor dizisine hangi ünlü oyuncu katıldı?

Bu yıl festivallerde çok göreceğiz! Simli sutyen trendi

Bu yıl festivallerde çok göreceğiz! Simli sutyen trendi

Steve ve Hope Dezember'ın acıklı aşk hikayesi!

İlk buluşmada bir tuhaflık fark etti, gerçek 4 ay sonra çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.