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Gelinlik içinden erkek arkadaşı çıkan damat büyük şok yaşadı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 21:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da düğün öncesi gelini ilk kez görecek damat Tamer Bekiroğlu, arkasından gelen gelinlik içindeki kişinin erkek arkadaşı olduğunu görünce şok oldu.

İstanbul'da düğün öncesi gelini ilk kez görecek damat Tamer Bekiroğlu, arkadan gelen gelinlik içindeki kişinin erkek arkadaşı olduğunu görünce şok oldu. Gelin Fulya Yüksel'in yaptığı şakanın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DAMAT, GELİNİ GÖRÜNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Fulya Yüksel ile Tamer Bekiroğlu, İstanbul'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi gelini ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla Fulya Yüksel'in bulunduğu yere gitti. Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla arkadan gelen gelini bekledi. Beyazlar içinde gelen gelin, Tamer Bekiroğlu'nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen damat, gelinliğin içinde erkek arkadaşını görünce büyük şok yaşadı.

Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar 'En güzel damat şakası' diyerek sosyal medyada paylaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gelin damat düğün

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
EVLİLİK KUTSAL DI AMA ŞİMDİ ŞAKA CİDDYETSİZLİK ALLAHIN EMRİ DEĞİL KADINLARIN ÖNÜNDE EĞİLEN HASTA ERKEKLER
on numara şaka bu işte.
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