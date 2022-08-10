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Gelir eş anlamlısı nedir? Gelirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 03:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Kelime hazinesi oldukça geniştir. Yabancı dillerden kelimeleri sözcük dağarcığına kabul etmiştir. Her kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Gelir kelimesi de bu özelliğe sahip kelimelerden biridir. Varidat, irat gibi eş anlamlı kelimeleri vardır. Gelir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gelir eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gelir eş anlamlısı nedir? Gelirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gelir, Türkçe bir kelimedir. İsim türündedir. Birden fazla anlamı vardır. Gelirin eş anlamlısı olan kelimeler de buna bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Farklı türleri olan bir kavramdır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça kullanılır.

Bilinen ilk anlamı ile bir kişinin belli bir süreç başındaki kazancının o sürecin sonundaki kazancına eşit olması şartıyla, bu süreç içinde tüketebileceği fiyat, mal veya hizmet tutarının toplamı olarak tanımlanır. Ticari, serbest meslek, gayrimenkul gibi gelir türleri vardır.

Gelir kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gelir kelimesi için isim türünde iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda belli yerlerde gelen para, varidat.
    Örnek cümle:
    "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı. (Mahmut Yesari)"

  • İsim türündeki gelir kelimesi için bir diğer tanım ise şöyledir: Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira ve bunun gibi getiri, varidat, irat.

Gelir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Kazanç, irat, varidat kelimeleri gelir eş anlamlısı kelimeler olarak cümle içinde gelir kelimesi yerine kullanılabilir. Bunun dışında gelir kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik kelimeler üretir.

Bu durum için örnek olabilecek kullanımlar şunlardır: Gelir vergisi, gelir ortaklığı, milli gelir, gelir dağılımı, ulusal gelir, gelir kaynağı, dar gelir…

Gelirin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu sayede o kelimenin yerine geçecek olan doğru eş anlamlı kelime de tespit edilebilir.

Gelir kelimesi ve eş anlamlı kelimeleri kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • İyi bir geliri olmasa bu kadar pahalı bir evde oturmaz.
  • Aylık kazancın ile tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musun?


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