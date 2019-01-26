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Gelişen teknolojiye ayak uyduranlar kazanıyor

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TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

İş dünyasında mobil cihazların güncellenmesi en büyük problemler arasında yer alıyor. Güncellenecek cihaz sayısı yükseldikçe işin içinden çıkmak bir hayli güç. Bu tarz ihtiyaçların çözümü ise yeni teknolojiler. Artık yeni teknolojiler ile haftalarca sürecek mobil cihaz güncellemeleri saatlere içiyor.

Gelişen teknolojiye ayak uyduranlar kazanıyor

Bu tarz cihaz güncellemelerinin sorun yarattığı sektörlerin başında perakendecilik geliyor. Bu sektör içerisinde faaliyet gösteren firmaların çalışan sayısı ve saha kullanılan mobil cihaz sayısı fazlasıyla artmış durumda. İşin içerisine bir de internet üzerinden satışlar eklenince iş yükünün ne kadar arttığını siz düşünün. İş kritik uygulamalarının çalıştığı mobil cihazlara erişim kolaylığı sağlamak ve verimliliği arttırmak için yatırım yapılarak yeni teknolojilerin kullanımının hızlandırılması gerekiyor. Yoksa müşteri memnuniyeti konusunda büyük sorunlar yaşanabilir.

Şöyle düşünün elli bine yaklaşan çalışan, binin üzerinde mağaza ve bunlara sürekli yenileri ekleniyor. Ve çalışanlarınızın çoğunda işleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak mobil el terminalleri kullanıyorsunuz. Çalışanlarınız mobil el terminalleri kullanılarak; malın kabulü, iadesi, sipariş ve fiyat takibi, depodan çıkışı gibi, ürünlerle ilgili tüm işlemler yapılırken, ayrıca internet üzerindeki mağazanızdan müşteri siparişlerinin sevk için hazırlanmasından müşteriye teslimine kadar tüm süreçlerde tabletler kullanılıyorlar. Bu tarz büyük operasyonlarda çalışanlarınızın mobil cihazlardan şirket kaynaklarına bulundukları yerden bağımsız olarak güvenli ve kolay bir şekilde erişmesi gerekiyor.

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VMware Airwatch teknolojisi üzerine kurulan VMware Workspace ONE ile tüm mobil cihazların kolayca kontrol edilmesi mümkün. Tüm platformlarda uç nokta yönetimi karmaşıklıklarını ortadan kaldıran şirket Workspace ONE’ın esnek ve kapsamlı yaklaşımıyla BT ve son kullanıcılar arasında seçenekleri, esnekliği ve güvenliği artıran yeni bir katılım modeli kurdu. Böylece çalışanlar, artık istedikleri yerden, uygulamalara, şirket içi web sayfalarına, dokümanlarına ve ortak alanlara sorunsuz ve kolay bir şekilde erişebiliyor. Ayrıca, VMware Airwatch sayesinde çalışanların telefonlarının satın alınması, stokunun tutulması, bakımının planlanması gibi külfetli ve maliyetli bir iş yükünden de kurtulabiliyorsunuz. Bu sayede çalışanlar istedikleri cihazları marka ayırt etmeksizin kendileri alabiliyor ve yapılacak birkaç küçük güncelleme ile şirket ağına entegre olabiliyorlar.

Son dönemde Migros şirket içinde kullanılan mobil cihazlar üzerindeki güvenlik, kontrol ve yönetilebilirlik için bu yeni teknolojiyi kullanan firmalardan biri oldu. Artık el terminallerindeki sorunlara uzaktan müdahale edilebiliyorlar ve yazılım güncellemeleri çok kısa sürede tamamlanabiliyor. Eskiden bir ay süren güncellemeler, bir kaç saat içinde yüklenebiliyor. Güncellemelerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılması nedeniyle çağrı sayılarında ve dolayısıyla iç müşteri memnuniyetinde de ciddi artış sağlanmış durumda.

Firmanın Ağ, Sistem ve Güvenlik Altyapı Yönetimi Grup Müdürü, Ömer Lütfi Karagöz yaptıkları yeni yatırımlar ve kullandıkları yeni teknolojiler hakkında şunları söylüyor: Mobil cihazların hızlıca güncellemesi, teknolojik verimlilik anlamındaki en önemli ihtiyaçlarımızdan biri. Geçmiş dönemdeki sistemimizde bu işlem günler, haftalar, hatta aylar sürüyordu. Öte yandan, mobil cihazlar ve el terminallerinin envanterinin tutulması, cihazların kaybedilmesi durumunda verinin tamamen silinebilir ve cihazın takip edile bilinir olması gerekiyordu. Ayrıca çalışanların kendi seçtikleri cihazları kullanabilmesi ve bu cihazlardan ERP, e-posta, portal ve dosya sunucusu gibi şirket kaynaklarına güvenli ve kolayca erişebilmesi olmazsa olmaz ihtiyaçlarımızdan biriydi. Workspace ONE sayesinde, çalışanlarımız hangi cihazı seçerse seçsin, biz o cihazı güvenli bir şekilde şirket kaynaklarına erişebilir ve yönetebilir hale getirebiliyoruz. Tüm bu ihtiyaçları, güvenli bir şekilde, kurumsal yönetim anlayışına uygun olarak, Workspace ONE ile karşıladık.

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güncelleme akıllı telefon samsung Apple iPhone huawei

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