Geliştirmek eş anlamlısı nedir? Geliştirmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde yabancı kökenli birçok kelime vardır. Geliştirmek kelimesi de Fransızca kökenlidir. Fransızca'daki ortaya çıkarmak, açmak anlamlarına gelen developper kelimesinden türeyerek dilimize yerleşmiştir.
Ülkemizde farklı bölge ve şehirlerde farklı anlamlarda kullanımları bulunur. Bir şeyin gelişmesini, yenilenmesini, ilerlemesini, değişmesini sağlamak ifadelerinin karşılığı olarak kullanılır.
Türk Dil Kurumu, sayfasında geliştirme kelimesi için bir tanıma yer vermiştir. Bu tanım şu şekildedir:
Yenilemek, ilerletmek, yetiştirmek, genişletmek gibi kelimeler geliştirmek eş anlamlısı kelimeler arasındadır. Bu kelime geliştirmek kelimesinin yerine cümle içinde kullanılabilir. Ayrıca ülkemizde farklı şehir ve yörelerde başka anlam karşılıkları da vardır.
Örnek cümleler:
Bunlar dışında yine Konya ve Muğla şehirlerinde bazı bölgelerde azarlamak, paylamak, çıkışmak yerine geliştirmek sözcüğü kullanılır. Isparta ve İçel'in bazı kısımlarında bir işi zamanında yetiştirmekten bahsederken geliştirmek kelimesi tercih edilir.
Örnek cümleler:
Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelimenin yerine kullanılabilecek olan eş anlamlı kelime de doğru tespit edilebilir.
Dilimizde her kelimenin birden fazla eş anlamlısı olduğu için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Böylece kelimenin hangi anlamıyla ve hangi sebeple kullanıldığını anlamak mümkün olabilir.
Geliştirmenin eş anlamlısı olan kelimeler ile bazı örnek cümleler şunlardır: