Geliştirmek eş anlamlısı nedir? Geliştirmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde yabancı kökenli birçok kelime vardır. Geliştirmek kelimesi de Fransızca kökenlidir. Fransızca'daki ortaya çıkarmak, açmak anlamlarına gelen developper kelimesinden türeyerek dilimize yerleşmiştir.

Ülkemizde farklı bölge ve şehirlerde farklı anlamlarda kullanımları bulunur. Bir şeyin gelişmesini, yenilenmesini, ilerlemesini, değişmesini sağlamak ifadelerinin karşılığı olarak kullanılır.

Geliştirmek kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, sayfasında geliştirme kelimesi için bir tanıma yer vermiştir. Bu tanım şu şekildedir:

"Gelişmesini sağlamak, gelişmesine yol açmak."

Geliştirmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Yenilemek, ilerletmek, yetiştirmek, genişletmek gibi kelimeler geliştirmek eş anlamlısı kelimeler arasındadır. Bu kelime geliştirmek kelimesinin yerine cümle içinde kullanılabilir. Ayrıca ülkemizde farklı şehir ve yörelerde başka anlam karşılıkları da vardır.

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre bu durum için şu örnekler verilebilir:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geliştirmek yemek, doymak anlamında kullanılır.

Rize'de büyütmek, yetiştirmek anlamındadır.

Konya ve İçel şehirlerinde bazı ilçelerde dayak atmaktan bahsederken geliştirmek ifadesi tercih edilir.

Örnek cümleler:

Tokadı iyi geliştirdim ya!

Musa bu yıl güzel meyve geliştirdi.

Ben epeyce geliştim, doydum. Sen işine bak!

Bunlar dışında yine Konya ve Muğla şehirlerinde bazı bölgelerde azarlamak, paylamak, çıkışmak yerine geliştirmek sözcüğü kullanılır. Isparta ve İçel'in bazı kısımlarında bir işi zamanında yetiştirmekten bahsederken geliştirmek kelimesi tercih edilir.

Örnek cümleler:

Ben de ona iyi geliştirdim ha!

Çok çalıştık iyi iş geliştirdik.

Geliştirmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelimenin yerine kullanılabilecek olan eş anlamlı kelime de doğru tespit edilebilir.

Dilimizde her kelimenin birden fazla eş anlamlısı olduğu için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Böylece kelimenin hangi anlamıyla ve hangi sebeple kullanıldığını anlamak mümkün olabilir.

Geliştirmenin eş anlamlısı olan kelimeler ile bazı örnek cümleler şunlardır:

Saygın biri olmak istiyorsan kendini geliştirmelisin.

Bütün bunlar şirketi iyileştirmek için.



