Gelmiş geçmiş en iyi keskin nişancı: “Beyaz Ölüm” Simo Hayha

1939 yılında, İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında Josef Stalin Finlandiya’yı işgal etmesi için ülkenin batı sınırına yarım milyon asker sevk etti. Bu öylesine yapılmış basit bir hamle değildi, nihayetinde on binlerce insanın hayatına mal olacak bir savaşın başlangıcıydı. Sadece savaşın değil, aynı zamanda Simo Hayha efsanesinin de başlangıcı olmuştu…

Üç ay boyunca, 'Kış Savaşları' adı verilen bu savaşta iki ülke savaştı ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı: Finlandiya’nın zaferi.

Bu yenilgi Rusya’da tabiri caiz ise soğuk su etkisi yarattı. İşgal öncesinde Stalin Finlandiya’nın çok kolay bir lokma olacağını düşünüyordu. Sebebi ise basitti, tüm göstergeler Rusların üstün savaş galibiyetini işaret ediyordu.

Finlandiya’yı işgal etmek için yola çıkan Rus kuvvetleri 750 bin askerden oluşuyordu, buna karşın Finlerin sadece 300 bin askerlik bir kuvveti vardı. Bu küçük Kuzey ülkesinin bir avuç tankı ve 100’den biraz fazla uçağı mevcuttu.

Ruslar ise 6000 tank ve 3000’den fazla uçakla saldırı hazırlığındaydı. Bütün bu sayılara bakınca Rusların kolayca bir zafer kazanacağı düşünülüyordu.