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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam var mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak? İşte 2 Mart Show TV yayın akışı

02.03.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Art arda yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilmiş ve dizi ve eğlence programlarının yayınına ara verilmişti. Takipçileri, dizinin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığını merak ediyorlar. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam var mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak? İşte 2 Mart Show TV yayın akışı...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam var mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak? İşte 2 Mart Show TV yayın akışı

Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bir süredir yayınlanmıyordu. Perşembe günleri ekrana gelen dizinin yeni bölümü oldukça merak edildi. En son 28. bölümü yayınlanan dizi, Show TV'nin bugünkü yayın akışında yerini aldı. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam var mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

BU AKŞAM GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ VAR MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV'nin yayın akışında yer aldı. Dizi, bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kıvanç’ın Sadi ve Songül’den istediği yardım sonunda Payaslılar işin peşine düşer. Diğer taraftan ablasının kaçırıldığını öğrenen Mert bu durumdan Kıvanç’ı sorumlu tutarken ikilinin arasını bulmak da Sadi’ye kalır. Yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem’in okul devamsızlığı hocalarından sonra hem Araz’ın hem de Mert’in dikkatini çeker. Araz, Gizem’i bulduğu yerde tanıdık bir simayla kavga çıkarırken Gizem ve Araz’ı eve girerken gören Mert ise hayal kırıklığı yaşar.

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İtalyan bir uyuşturucu kuryesinin yakalanmasının ardından çıkarılacağı mahkemeye kadar korunma görevi Songül’e verilir. Sadi Songül’ün İtalyan bir adamla 24 saat boyunca aynı yerde kalacağını duyunca kıskanmaya başlar. Songül her ne kadar bunda kıskanılacak bir şey olmadığını söylese de ertesi gün kapıyı çalan misafirle kendini Sadi’nin yerine koyar. İkili birbirlerinden uzak bir gün geçirirken Sadi’nin Songül’ü görmek istemesi Songül’ü zor durumda bırakır. Songül çalan telefonda karşısında gördüğü iki isme inanamaz.

2 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:15 Baba

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