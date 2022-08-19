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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ İZLE! Show TV yaz dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümünde neler oldu?

19.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümünde neler olduğu merak konusu oldu. İlk bölümü 21 Temmuz yayınlanan ve kısa sürede izleyicinin merakla takip ettiği yapımlar arasında yer alan dizinin başrollerini Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan paylaşıyor. Altan Dönmez'in yönettiği Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı dizi 5. bölümüyle ekrana geldi. Birçok kişi internette "Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümünde neler oldu?" ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle" konu başlıklarını araştırıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ İZLE! Show TV yaz dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümünde neler oldu?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümü izleyici ekrana bağladı. Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizi hayata bir sıfır geride başlayan birkaç gencin Sadi Payaslı ile tanışmalarını ve değişen hayatlarını anlatıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen dizinin son bölümünü kaçıran kişiler arama motorlarında "Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümünde neler oldu?" ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle" konu başlıklarını sorguluyor. İşte Show TV'nin sevilen yaz dizisinin son bölümünde yaşananlar...

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümünde, geçmişiyle tüm bağlarını koparıp yeni bir sayfa açtığını düşünen Sadi Payaslı, Derya'yı görünce ne yapacağını şaşırır.

Sadi Payaslı geçmişiyle geleceği arasında sıkışmış durumdadır. Öte yandan Derya ve Songül'ün onun için gözyaşı döktüğünden habersizdir.

Avukatından davasıyla ilgili iyi haber bekleyen Melek belirlenen duruşma tarihiyle neye uğradığını şaşırır.

Melek ıslahevine dönme ihtimali ortaya çıkınca kendisi ve ilişkisi hakkında bir karar verir. Mert okuldan ayrılma ihtimaline karşılık Gizem'le son kez konuşmak için genç kızın evine gider. Fakat Gizem'in kapısına gelen tek kişi Mert değildir.

Araz'la giriştikleri kavgada Gizem ilk kez taraf tutacaktır. Aylin eve dönüşü onuruna düzenlenen partiye arkadaşlarını da çağırır. Kira borcunu ödeyebilmek için herkesten gizli işe giren Gizem, bu partide garson olarak görevlendirilince ortalık iyice karışır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Eski aşkı Emin'i okulda gördükten sonra Derya büyük bir şok yaşarken, Sadi ile Songül arasındaki kıvılcımlar giderek daha fazla hissedilmeye başlar. Derya, Mert'in kaydını başka bir okula aldırmaya karar verir. Derya, Songül ile Sadi'nin evine gider.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek.

Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosu:

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez

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Show TV gelsin hayat bildiği gibi
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