Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Pelin'i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında? Survivor ile ünlenen Serenay Aktaş, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Pelin karakterini canlandıran Serenay Aktaş 2 Şubat 2023 Perşembe gününün en çok araştırolan isimleri arasında yer alıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden görevli memur Pelin Görkem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serenay Aktaş, Survivor'ın 2 sezonunda yarışmıştı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Pelin'i Serenay Aktaş hakkında merak edilenler...
Serenay Aktaş 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş, iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur. 1207 Antalyaspor'da Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.
21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. 1207 Antalyaspor Kulüp Başkanı Süleyman Türk, yıldız oyuncunun bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti. Takıma katkısından dolayı Serenay'a teşekkür eden Türk, yıldız oyuncuya yeni takımında başarı diledi. Survivor Allstar'a katılacak olan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal edildi.
Serenay Aktaş, Survivor'da 2 kez yarışmıştır.
İşte Serenay Aktaş'ın rol alığı bazı yapımlar:
2012 Arka Sıradakiler
2012 Kalbim Seni Seçti
2012 Yahşi Cazibe
2011 Türk Malı
2011 Kanıt
2013 - 2014 Muhteşem Yüzyıl Ayşe Hatun
2014 Çılgın Dersane 3
2014 Figüran
2014 Kaçak Gelinler
2015 Acil Aşk Aranıyor
2016 Makas
2016 Rengarenk
2016 Gülümse Yeter
2016 Yıldızlar da Kayar
2016 İlişki Durumu : Evli
2017 Meryem
2018 Dünya Hali
2019 Tutunamayanlar
2019 Kim Daha Mutlu
2020 7 Melek
2021 Savaşçı Teğmen
2021 Kalp Yarası