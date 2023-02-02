Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Pelin'i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında? Survivor ile ünlenen Serenay Aktaş, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Pelin karakterini canlandıran Serenay Aktaş 2 Şubat 2023 Perşembe gününün en çok araştırolan isimleri arasında yer alıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden görevli memur Pelin Görkem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serenay Aktaş, Survivor'ın 2 sezonunda yarışmıştı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Pelin'i Serenay Aktaş hakkında merak edilenler...

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş, iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur. 1207 Antalyaspor'da Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. 1207 Antalyaspor Kulüp Başkanı Süleyman Türk, yıldız oyuncunun bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti. Takıma katkısından dolayı Serenay'a teşekkür eden Türk, yıldız oyuncuya yeni takımında başarı diledi. Survivor Allstar'a katılacak olan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal edildi.

Serenay Aktaş, Survivor'da 2 kez yarışmıştır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN PELİN'İ SERENAY AKTAŞ'IN YER ALDIĞI PROJELER

İşte Serenay Aktaş'ın rol alığı bazı yapımlar:

2012 Arka Sıradakiler

2012 Kalbim Seni Seçti

2012 Yahşi Cazibe

2011 Türk Malı

2011 Kanıt

2013 - 2014 Muhteşem Yüzyıl Ayşe Hatun

2014 Çılgın Dersane 3

2014 Figüran

2014 Kaçak Gelinler

2015 Acil Aşk Aranıyor

2016 Makas

2016 Rengarenk

2016 Gülümse Yeter

2016 Yıldızlar da Kayar

2016 İlişki Durumu : Evli

2017 Meryem

2018 Dünya Hali

2019 Tutunamayanlar

2019 Kim Daha Mutlu

2020 7 Melek

2021 Savaşçı Teğmen

2021 Kalp Yarası

