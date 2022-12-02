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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Rıza'sı Tolga Güleç diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı

02.12.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de bu sezon yayınlanmaya başlayan ve büyük ilgi gören Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 1 Aralık'ta ekrana gelen son bölümünde, Rıza karakterini canlandıran Tolga Güleç veda etti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Rıza'sı Tolga Güleç diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı

Yapımını BKM’nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ai olan, başrollerini Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Mustafa Açılan, Nilsu Berfin Aktaş ve Özgü Delikanlı'nın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 20. bölümüyle ekrana geldi.

TOLGA GÜLEÇ'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Dizinin kadrosuna geçtiğimiz bölümlerde "Rıza" karakteriyle dahil olan Tolga Güleç, son bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Sosyal medya hesabından diziye veda paylaşımı yapan Güleç, "Çok teşekkür ederim bu güzel sevginiz ve tertemiz desteğiniz için. Başka bir evrende, en güzel halimizle, yeniden görüşürüz en kısa zamanda. Sezonlar boyunca sürsün, yolu bahtı hep açık olsun" ifadelerini kullandı.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadi, Songül’deki değişimi çözmeye çalışırken, Songül de Melike’den Sadi’nin ve Derya’nın telefon sinyalini araştırmasını ister. Melike’nin getirdiği sonuçlar Songül’ü bir kez daha üzer.

Kıvanç ve Derya’nın birbirlerine karşı olan hisleri günden güne güçlenirken, Derya’nın yemek teklifine verdiği cevap Kıvanç’ın kariyeri hakkında şaşırtan bir karar almasına neden olur. Bu karar Derya’nın fikrini değiştirmeye yetecek midir?

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Servet, Gizem ve Türkan’ı evden göndermek ve oğlunu kurtarmak için kimsenin beklemediği bir adım atarak Kadri’yle iletişime geçilmesini sağlar. Kadri’nin öfkesiyle neler yapabileceğini hesaba katmayan Servet, en büyük cezayı kendine kestiğinden habersizdir.

Songül ve Sadi arasındaki kırgınlık devam ederken Can’ın web sitesini bitirmesi ikilinin harekete geçmesini sağlar. İkili gazeteci kimliğiyle iş adamının karşısına geçerken iş adamının Songül’e olan yakın tavrı Sadi’nin radarına takılır.

Songül’ün buluşmak için verdiği adrese giden Sadi her sırrın bir gün açığa çıkacağını bir kez daha öğrenir ve bu kez yalnız değildir.

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