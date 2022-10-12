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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın deliler gibi sevdiği eşi bakın kim çıktı! ''Senin yangının benim!''

12.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla Show TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Ertan Saban'ın eşini görenler şaştı kaldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın deliler gibi sevdiği eşi bakın kim çıktı! ''Senin yangının benim!''

Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde Sadi Payaslı karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ertan Saban'ın eşi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı çıktı.

Üsküp doğumlu Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Daha önce Sultan Makamı, Savcının Karısı ve Sağır Oda gibi yapımlarda rol alan Saban, Elveda Rumeli dizisiyle tanınırlığını arttırdı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! ''Senin yangının benim!''

Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Avlu, Gel Dese Aşk gibi projelerde kamera karşısına geçen Ertan Saban, şimdilerde Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de kamera karşısına geçiyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! ''Senin yangının benim!''

EŞİ VEFAT ETTİ

Özel yaşamıyla da merak uyandıran Ertan Saban, 2009 yılında İnci Saban ile dünyaevine girmişti. Lösemi hastası olan İnci Saban, Brüksel'de hayata gözlerini yumdu. Ertan Saban'ın eşini kaybettiği dönem büyük bir acı çektiği, dizi çekimlerine bile katılamadığı söyleniyordu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın deliler gibi sevdiği eşi bakın kim çıktı! ''Senin yangının benim!''

2016 yılında mutluluğu yeniden bulan Ertan Saban, meslektaşı Ebru Özkan ile nikah masasına oturdu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! ''Senin yangının benim!''

Hekimoğlu ve Hanımın Çiftliği gibi yapımlarla akıllara kazınan Ebru Özkan, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! ''Senin yangının benim!''

Ebru Özkan ve Ertan Saban'ın Biricik adını verdikleri bir kızları bulunuyor. Şimdilerde 4 yaşında olan Biricik Saban, kameralardan uzak bir şekilde büyütülüyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! ''Senin yangının benim!''

Ertan Saban, eşi Ebru Özkan'ın Instagram paylaşımının altında yaptığı ''Senin yangının benim...'' yorumuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! ''Senin yangının benim!''

Ebru Özkan ise eşi Ertan Saban ile pozuna ''Göllerin en derini ve en tatlısı'' notunu düşmüştü.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! ''Senin yangının benim!''


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