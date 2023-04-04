Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! Meğer o dizinin yıldızıyla...

Perşembe akşamlarına damga vuran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Sadi Payaslı karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Ertan Saban'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar inanamadı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü bir isim çıktı. Ertan Saban Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Leyla Türk'ü Ebru Özkan ile 2016 yılında evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuş.

1978 Üsküp doğumlu Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, Makedonya Türk Tiyatrosu'nda sahne aldı.

2003 yılında Türkiye’ye geldikten sonra “Elveda Rumeli”, “Sakarya Fırat”, “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi yapımlardaki oyunculuğu ile konuşuldu.

Sinemada “Gölgesizler”, “Başka Semtin Çocukları”, “Limonata” gibi birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı.

Ertan Saban şu anda Devrim Özkan ile başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandırıyor.



