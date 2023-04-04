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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! Meğer o dizinin yıldızıyla...

04.04.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi Payaslı karakterine hayat veren Ertan Saban sempatik tavırları, başarılı oyunculuk performansı ve karizmasıyla büyük dikkat çekiyor. Özel hayatı da merak edilen ünlü oyuncunun kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Ertan Saban meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evliymiş...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü çıktı! Meğer o dizinin yıldızıyla...

Perşembe akşamlarına damga vuran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Sadi Payaslı karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Ertan Saban'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar inanamadı.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi de çok ünlü bir isim çıktı. Ertan Saban Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Leyla Türk'ü Ebru Özkan ile 2016 yılında evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuş.

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1978 Üsküp doğumlu Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, Makedonya Türk Tiyatrosu'nda sahne aldı.

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2003 yılında Türkiye’ye geldikten sonra “Elveda Rumeli”, “Sakarya Fırat”, “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi yapımlardaki oyunculuğu ile konuşuldu.

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Sinemada “Gölgesizler”, “Başka Semtin Çocukları”, “Limonata” gibi birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı.

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Ertan Saban şu anda Devrim Özkan ile başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandırıyor.

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