Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan'ın yeni adresi belli oldu! Yapım şirketiyle el sıkıştı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban'ın hayat verdiği Sadi karakterinin eşi Songül'ü canlandıran Devrim Özkan bu rolü ile büyük beğeni topladı. Ekranların sevilen ikilisi dizinin her bölümünde sosyal medyada gündem oldu. Ancak dizi 41. bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devrim Özkan'ın yeni adresi belli oldu. Güzel oyuncu Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yapım şirketi BKM'den sonra Ay Yapım'la anlaşmıştı. Özkan yapım şirketinin Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı “Üvey Hayat” dizisindeki Fidan rolü için el sıkıştı. Dizi 2 kadının etkileyici hikayesini anlatıyor.

Öte yandan “Aile” ve “Yargı” dizisini çelen Ay Yapım‘ın masasında yeni sezon ve 2024 yılı için “Meriç Acemi”nin yazdığı “Şahane Hayatım”, Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı “Gaddar”, Ahmet Katıksız ve yine Hürer Ebeoğlu’nun çalıştığı “Al Hayba” adlı Arap dizisinden uyarlanan “Fırtına” projeleri bulunuyor.

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray’ı canlandırdı.

Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

