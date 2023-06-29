MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan'ın yeni adresi belli oldu! Yapım şirketiyle el sıkıştı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan'ın yeni adresi belli oldu! Yapım şirketiyle el sıkıştı

29.06.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 41. bölümüyle final yaptı. Dizide Songül Komiser karakterine hayat veren güzel oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu yapım şirketiyle el sıkıştı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan'ın yeni adresi belli oldu! Yapım şirketiyle el sıkıştı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban'ın hayat verdiği Sadi karakterinin eşi Songül'ü canlandıran Devrim Özkan bu rolü ile büyük beğeni topladı. Ekranların sevilen ikilisi dizinin her bölümünde sosyal medyada gündem oldu. Ancak dizi 41. bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devrim Özkan'ın yeni adresi belli oldu. Güzel oyuncu Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yapım şirketi BKM'den sonra Ay Yapım'la anlaşmıştı. Özkan yapım şirketinin Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı “Üvey Hayat” dizisindeki Fidan rolü için el sıkıştı. Dizi 2 kadının etkileyici hikayesini anlatıyor.

devrim özkan 3

Öte yandan “Aile” ve “Yargı” dizisini çelen Ay Yapım‘ın masasında yeni sezon ve 2024 yılı için “Meriç Acemi”nin yazdığı “Şahane Hayatım”, Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı “Gaddar”, Ahmet Katıksız ve yine Hürer Ebeoğlu’nun çalıştığı “Al Hayba” adlı Arap dizisinden uyarlanan “Fırtına” projeleri bulunuyor.

devrim özkan 2

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Devrim Özkan 4

Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray’ı canlandırdı.

Devrim Özkan 5

Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan tarzıyla mest etti! İtalya pozlarını peş peşe paylaştıTransparan tarzıyla mest etti! İtalya pozlarını peş peşe paylaştı
Kısmetse Olur Oğulcan Cansel'den ayrıldı! Cinsiyet değiştiren o isimle yakalandıKısmetse Olur Oğulcan Cansel'den ayrıldı! Cinsiyet değiştiren o isimle yakalandı
Sınırları zorladı! Yarı çıplak erkek modelin üzerine uzandıSınırları zorladı! Yarı çıplak erkek modelin üzerine uzandı
Anahtar Kelimeler:
devrim özkan gelsin hayat bildiği gibi sosyal medya Oyuncu karakteri aktan

En Çok Okunan Haberler

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Altın fiyatları ‘titanik’e özendi! Fed Başkanı Powell konuştu 3,5 ayın dibi görüldü

Altın fiyatları ‘titanik’e özendi! Fed Başkanı Powell konuştu 3,5 ayın dibi görüldü

Maserati'li polisin eşi açıkladı: 3 villa, restoran, 2 otomobil...

Maserati'li polisin eşi açıkladı: 3 villa, restoran, 2 otomobil...

O ilçede bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Market, fırın ve tüm mağazalar kapandı

O ilçede bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Market, fırın ve tüm mağazalar kapandı

Kadın seyirci anlattıklarıyla şoke etti! "Dur bir dakika, cinsel hayatınız..."

Kadın seyirci anlattıklarıyla şoke etti! "Dur bir dakika, cinsel hayatınız..."

Bayram mesaisi ücretine asgari ücret ayarı!

Bayram mesaisi ücretine asgari ücret ayarı!

Günün Videosu

İstanbul'da taksicinin sözlü tacizde bulunduğu Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi"
İstanbul'da taksicinin sözlü tacizde bulunduğu Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.