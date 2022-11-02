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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

02.11.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Adanalı ve Behzat Ç gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Zeynep Koltuk, şimdilerde Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Türkan karakterine hayat veriyor. 41 yaşındaki oyuncu, dün katıldığı Hazine filminin galasında göğüs dekoltesiyle şov yaptı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

Başrollerini Devrim Özkan, Özge Özberk, Ertan Saban ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde rol alan güzel oyuncu Zeynep Koltuk, Hazine filminin galasına siyah büstiyeri ve bacak dekoltesiyle damga vurdu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

Yönetmenliğini Canbert Yerguz'un üstlendiği Hazine filminin ilk gösterimi, dün akşam Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum ve Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı filmin galasına ünlü isimler akın etti. Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde izleyici karşısına çıkan Zeynep Koltuk da davetliler arasındaydı. Siyahlar içinde poz veren Zeynep Koltuk, iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde rol alan Zeynep Koltuk, Adanalı dizisinde ise Oktay Kaynarca'nın eşi Maria'ya hayat vermişti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

En son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde izleyici karşısına çıkan Zeynep Koltuk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle ekrana geri döndü.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

Aslen Gürcü asıllı olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı


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