Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı göğüs dekoltesiyle galayı salladı! Dantelli büstiyeriyle şov yaptı

Başrollerini Devrim Özkan, Özge Özberk, Ertan Saban ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde rol alan güzel oyuncu Zeynep Koltuk, Hazine filminin galasına siyah büstiyeri ve bacak dekoltesiyle damga vurdu.

Yönetmenliğini Canbert Yerguz'un üstlendiği Hazine filminin ilk gösterimi, dün akşam Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum ve Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı filmin galasına ünlü isimler akın etti. Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde izleyici karşısına çıkan Zeynep Koltuk da davetliler arasındaydı. Siyahlar içinde poz veren Zeynep Koltuk, iddialı tarzıyla dikkat çekti.

2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde rol alan Zeynep Koltuk, Adanalı dizisinde ise Oktay Kaynarca'nın eşi Maria'ya hayat vermişti.

En son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde izleyici karşısına çıkan Zeynep Koltuk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle ekrana geri döndü.

Aslen Gürcü asıllı olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor.



