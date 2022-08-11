Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kim? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir çok kişi konuya ilişkin "Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi nerede çekiliyor, oyuncuları kim?" şeklinde aramalar yapmaya başladı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni ve ilgiyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin çekimleri, Ankara'da yapılıyor. Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Sincan gibi ilçelerinde çekiliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur ve Murat Göçmez.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı ‘Z Kuşağı’na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyecek.





