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Gemi eş anlamlısı nedir? Geminin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 03:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi çok geniş olan bir dildir. Farklı dillerden kelimeleri dağarcığına kabul etmiştir. Bir kelimenin birden fazla anlam karşılığı vardır. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Gemi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Gemi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gemi eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gemi eş anlamlısı nedir? Geminin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gemi, eski Türkçe bir kelimedir. Denizcilik alanında kullanılan isim türünde bir sözcüktür. Suda taşıt aracı fiilinin kullanıldığı Eski Türkçe'den evrilerek gemi halini almıştır. Gemi işi ile uğraşanlara gemici denir.

Gemi kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gemi kelimesi için denizcilik alanında ve isim türünde bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

  • Su üstünde yüzen insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.
    Örnek cümle ise şudur:
    "Bu yolculuğa bizi götürecek bir tek gemi bulamadık. (Azra Erhat)"

Gemi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Sefine ve en çok tercih edilen vapur kelimeleri gemi eş anlamlısı olarak gemi yerine kullanılabilen kelimelerdir. Atasözlerinde ve deyimlerde de sıkça kullanılan bir kelimedir. Bu duruma bazı örnekler şunlardır:

  • Gemi baş vurmak, gemileri yakmak, gemisini kurtaran kaptan, gemi gezmek, gemiyi rotasına koymak, gemisini yürütmek, gemiyi tutmak, gemiyi yatırmak, gemiyi karaya oturtmak, geminin şapa oturması…

Gemi kelimesi başka kelimelerle bir araya gelip birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler üretir. Bu duruma bazı örnek kullanımlar şunlardır:

Kılavuz gemisi, yolcu gemisi, kumandan gemisi, kurtarma gemisi, ticaret gemisi, cankurtaran gemisi, gemi yatağı, çıkarma gemisi, kablo gemisi, uzay gemisi, buharlı gemi, gemi iskeleti, gemi adamı, gemi leşi, gemi ızgarası, ateş gemisi, kuru yük gemisi, hava gemisi, harp gemisi, bulaşık gemi, yelkenli gemi…

Geminin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede yerine kullanılacak eş anlamlı kelime de doğru tespit edilebilir. Geminin eş anlamlısı ve gemi kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Sen gemiyi iyice azıya aldın ama artık!
  • Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. (Yahya Kemal Beyatlı)

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