Gemi eş anlamlısı nedir? Geminin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gemi, eski Türkçe bir kelimedir. Denizcilik alanında kullanılan isim türünde bir sözcüktür. Suda taşıt aracı fiilinin kullanıldığı Eski Türkçe'den evrilerek gemi halini almıştır. Gemi işi ile uğraşanlara gemici denir.
Türk Dil Kurumu gemi kelimesi için denizcilik alanında ve isim türünde bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:
Sefine ve en çok tercih edilen vapur kelimeleri gemi eş anlamlısı olarak gemi yerine kullanılabilen kelimelerdir. Atasözlerinde ve deyimlerde de sıkça kullanılan bir kelimedir. Bu duruma bazı örnekler şunlardır:
Gemi kelimesi başka kelimelerle bir araya gelip birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler üretir. Bu duruma bazı örnek kullanımlar şunlardır:
Kılavuz gemisi, yolcu gemisi, kumandan gemisi, kurtarma gemisi, ticaret gemisi, cankurtaran gemisi, gemi yatağı, çıkarma gemisi, kablo gemisi, uzay gemisi, buharlı gemi, gemi iskeleti, gemi adamı, gemi leşi, gemi ızgarası, ateş gemisi, kuru yük gemisi, hava gemisi, harp gemisi, bulaşık gemi, yelkenli gemi…
Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede yerine kullanılacak eş anlamlı kelime de doğru tespit edilebilir. Geminin eş anlamlısı ve gemi kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: