Gemide filminin oyuncusu Yıldıray Şahinler: Hayal ürünü

Türk sinemasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan "Yeni Sinemacılar" akımının ilk filmi Gemide, 1998 yılında vizyona girmiş, yayınlandığı dönem ve sonrasında büyük ses getirmişti. Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin yönetmenliğini Serdar Akar, senaristliğini ise Önder Çakar yaptı.

Senarist Önder Çakar’ın 140journos'a verdiği demeçte, filmin unutulmaz sahnesinde gerçekten esrar kullanıldığını söylemişti. 'Nabıcaz be Kamil' repliği ile hafızalara kazının Gemide hakkında konuşan Çakar; filmin başrol oyuncularının haberi olmadan sahnede gerçek esrar kullanıldığını iddia etmişti.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ufak Tefek Cinayetler, Çukur ve son olarak Ferhat ile Şirin dizilerinde boy gösteren Gemide filminin oyuncularından olan Yıldıray Şahinler, senarist Çakar’ın açıklamalarını kesin bir dille yalanladı.

Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Önder Çakar’ın anlattıklarını yalanlayan Yıldıray Şahinler, “Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım.” ‬dedi.



