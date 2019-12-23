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Gemide filminin oyuncusu Yıldıray Şahinler: Hayal ürünü

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

'Nabıcaz be Kamil' repliği ile akıllara kazınan 'Gemide' filminin efsane sahnesiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir itirafta bulunan senarist Önder Çakar’ın anlattıklarına, filmin oyuncularından Yıldıray Şahinler ateş püskürdü. Şahinler: “Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım.” ‬

Gemide filminin oyuncusu Yıldıray Şahinler: Hayal ürünü

Türk sinemasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan "Yeni Sinemacılar" akımının ilk filmi Gemide, 1998 yılında vizyona girmiş, yayınlandığı dönem ve sonrasında büyük ses getirmişti. Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin yönetmenliğini Serdar Akar, senaristliğini ise Önder Çakar yaptı.

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Senarist Önder Çakar’ın 140journos'a verdiği demeçte, filmin unutulmaz sahnesinde gerçekten esrar kullanıldığını söylemişti. 'Nabıcaz be Kamil' repliği ile hafızalara kazının Gemide hakkında konuşan Çakar; filmin başrol oyuncularının haberi olmadan sahnede gerçek esrar kullanıldığını iddia etmişti.

Gemide filmindeki efsane sahneyle ilgili bilinmeyen gerçek!Gemide filmindeki efsane sahneyle ilgili bilinmeyen gerçek!

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ufak Tefek Cinayetler, Çukur ve son olarak Ferhat ile Şirin dizilerinde boy gösteren Gemide filminin oyuncularından olan Yıldıray Şahinler, senarist Çakar’ın açıklamalarını kesin bir dille yalanladı.

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Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Önder Çakar’ın anlattıklarını yalanlayan Yıldıray Şahinler, “Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım.” ‬dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Kamuoyuna duyurulur.

Yıldıray Sahinler (@yldrysahinler)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
esrar sigaradan daha az zararlı.
o son sigarayi icmeyecektik be kamil...
İzlediğim en iyi türk filmlerinden biriydi konusu oyuncuları efsane kadro olmuşlar bence bu filmin 2 nci si de çekilebilirdi
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