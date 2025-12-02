Mynet Trend

Gemiden düştü, karaya yüzerek çıktı! Vatandaşlar kurtardı

Hatay açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kamera tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Akçalı Mahallesi mevkiinde denizde mücadele ederek yüzmeye çalışan angusun ağlara takıldığını gören bir vatandaş durumu hemen çevredeki dalgıca bildirdi.

Vatandaş ve dalgıç, Angus'un bulunduğu noktaya ulaşırken, uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan angus, güvenli bölgeye alınarak karaya çıkarıldı.

GEMİDEN DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Karaya çıkarılarak ekiplere teslim edilen angusun yurt dışından Türkiye'ye gemiyle getirildiği ve gemiden denize düştüğü tahmin ediliyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Hatay
