Genç çalışanı zorla öpmeye çalışan kadın dükkandan kovuldu

İddiaya göre olay, Ümraniye'de bulunan bir atölyede meydana geldi. Ürün satmak amacıyla iş yerine gelen kadın ile atölyede çalışan genç arasında kısa süre sonra tartışma yaşandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının genç çalışana yaklaşarak fiziksel temasta bulunmaya ve öpmeye çalıştığı görülüyor.

"DOKUNMA BANA" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde genç çalışanın kadına, "Dokunma bana" diyerek tepki gösterdiği duyuluyor. Kadının ise "Of erkek" dediği anlar kameraya yansıyor.

İŞ YERİNDEN ÇIKMASINI İSTEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine genç çalışan, "Çık lan dışarı. Dışarı çıkar mısın?" diyerek kadından iş yerini terk etmesini istiyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu.

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikâyetçi olup olmadığı bilinmiyor.