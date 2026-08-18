Avrupa'nın ortasında görenleri şaşırtan manzara! Mars'a benzetiliyor, girişler yasaklandı

Katalonya'daki Coves de Can Riera, kızıl renkli kayaları ve kıvrımlı kaya duvarlarıyla görenleri şaşırtıyor. Renkleri ve jeolojik yapısıyla Mars'ı andıran bölge, görünümü nedeniyle halk arasında "Katalonya'nın Büyük Kanyonu" olarak da anılıyor.

Milyonlarca yıl boyunca yaşanan erozyonun şekillendirdiği kayalıklar, bölgeye sıra dışı bir görünüm kazandırıyor.

BARCELONA'YA 40 DAKİKA UZAKLIKTA

Doğal oluşumlar, Barcelona'ya yaklaşık 40 dakika uzaklıktaki Torrelles de Llobregat bölgesinde bulunuyor.

Can Riera çevresinde yaklaşık 4,5 kilometrelik kolay bir yürüyüş rotası da bulunuyor. Dairesel parkurun yaklaşık 1 saat 20 dakikada tamamlanabildiği belirtiliyor.

ÜÇ MAĞARASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri kayaların içinde oluşan üç mağara. Erozyonun oluşturduğu kıvrımlı şekiller, güneş ışığının kayaların arasından süzülmesiyle farklı bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Turuncu ve kızıl tonlardaki kayalar, özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

ANCAK MAĞARALARA GİRİŞ YASAK

Bölgenin en önemli özelliği aynı zamanda dikkat edilmesi gereken noktası. Coves de Can Riera'ya giriş artık yasak.

Bölgeye yoğun ziyaretçi akını ve bazı kişilerin çevreye zarar veren davranışları nedeniyle oluşumların korunması amacıyla erişim sınırlandırıldı.

Yetkililer, doğal yapının daha fazla zarar görmemesi için mağaralara girişe izin vermiyor.

KORUMA ALTINDA

Can Riera çevresi önemli bir jeolojik alan olarak değerlendiriliyor. Bölge aynı zamanda Natura 2000 ağı ve PEIN kapsamında korunuyor.

Çevrede nesli tehlike altında bulunan bazı bitki türlerinin yanı sıra kuşların yuvalama alanları da bulunuyor.

Bu nedenle bölgeyi görmek isteyenlerin mevcut kurallara uyması ve mağaralara girmemesi gerekiyor.

KATALONYA'DA MARS MANZARASI

Kızıl kayaları, doğal mağaraları ve sıra dışı kaya oluşumlarıyla Can Riera, Barcelona çevresindeki en ilginç doğal alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bölgeye yaklaşmak mümkün olsa da mağaralara giriş yasak. Yetkililer, doğal oluşumların korunması için ziyaretçilerin belirlenen güzergahlara uymasını istiyor.