Genç çift nikah dairesine gidemedi! Memur bakın ne yaptı

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle nikah salonuna gidemeyen gelin ve damat için nikah memuru eve geldi. Genç çift, evde kıyılan nikahla mutluluğa 'evet' dedi.

Türkiye'nin en fazla nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey ilçesinde geçtiğimiz 2025 yılında 9 bin 502 çiftin mutluluğuna ortak olan Şahinbey Belediyesi, zorlu kış şartlarında da nikah kıymaya devam etti.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde ikamet eden Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor çifti, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle nikah salonuna ulaşmakta zorlanınca durumu Şahinbey Belediyesi'ne bildirdi.

NİKAH MEMURU EVE GELDİ

Harekete geçen Şahinbey Belediyesi ekipleri de gelin ve damat gibi zorlu kış şartlarını dinlemeyerek Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor'un nikahı için karlı yollara düştü. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda görevli nikah memuru, Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor'un evine giderek nikah akdini evde gerçekleştirdi ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun hediyesini gelin ile damada takdim etti.

Kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'te bu sıra dışı nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu. Yeni evli çift ve aileleri, kendilerine bu özel günlerinde destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

