"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde köyüne dönen kadın siparişlere yetişemiyor

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'un Of ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak döndüğü köyünde besiciliğe başlayan ve sattığı süt ürünleriyle geçimini sağlayan Esra Çakır, siparişlere yetişemiyor.

Ev kadını Esra Çakır, 2 yıl önce, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmaya karar verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başvurusu onaylanan Çakır'a, proje kapsamında ilçenin kırsal Sırağaaç Mahallesi'nde hayvan çadırı ve 3 büyükbaş hayvan hibe edildi.

Eşinin de desteğiyle zamanla hayvan sayısını 20'ye çıkaran Çakır, elde ettiği süt ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

Çakır, her sabah ilk iş olarak "Çınar", "Kıvırcık", "Nazlı", "Benekli", "Çıtır" ve "Tavşan" gibi isimlerle çağırdığı hayvanlarıyla tek tek ilgilenerek bakımlarını yapıyor.

Esra Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli bir şeylerle ilgilenmeyi ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Proje sayesinde kendi işinin patronu olduğunu anlatan Çakır, "Kadınlarımız her zaman ayaklarının üzerinde dursun. Hiçbir zaman 'Elimden bir şey gelmiyor.' diye bir bahane yoktur. Türkiye'min kadınlarının elinden her iş gelir, isteseler her şeyi yaparlar. Benim için bu uygundu, hayvancılığı seçtim. Allah devletime ve milletime zeval vermesin. Ne mutlu bana ki bu iş imkanını sağladılar." ifadelerini kullandı.