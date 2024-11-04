Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı! Kendisiyle alay eden kişiye peruk takıp gasp ettiği gerekçesiyle...

Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri olan Cem Gölbaşı gözaltına alındı. Gölbaşı'nı hedef alan bir sosyal medya hesabının yöneticisinin perukla çekilmiş videosu geçtiğimiz hafta sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Gündem olan olayın detayları da belli oldu. Gölbaşı'yla beraber 7 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

TV 100 muhabiri Devrim Tosunoğlu konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ’yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar.

"PERUK TAKIP VİDEOYA ALIYORLAR"

Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Bu çocuk da ifade vermeye gidiyor, ekipler videoyu da ihbar olarak kabul ediyor. Bu mafyavari bir hareket.

Önceki sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adliyeye sevk olacaklarını söyleyelim. İddialar şu: Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu. Neden yağma suçuna girmiş? Telefonlarını almaları ve arabasına el koymaları gasp suçuna giriyor."