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Genç fenomenlere taş çıkartan 50 yaş üstü ikonlar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Genç fenomenleri ellerinin tersiyle iten 50 yaş üstü fenomen kadınlar moda dünyasındaki yaş sınırına karşı koyuyorlar.

Genç fenomenlere taş çıkartan 50 yaş üstü ikonlar!

Hayatta yapmak istediklerinizin yaşı yoktur. Yaş sınırlamasını insanların kendileri koyar. Yani insanlar kendi kendilerini sınırlarlar. Bu güzel hanımefendiler de yaş sınırlamasına meydan okuyup genç fenomenlere taş çıkarıyorlar. 50 yaş üstü olan bu fenomenler tarzları, fit vücutları ve yaşam tarzları ile gerçekten örnek teşkil ediyorlar. İşte o sınır tanımayan fenomenler...

1. Profesör olan Lyn Slater, 2014 yılında "Accidental Icon" ismiyle açtığı blog sayesinde moda ikonu haline geldi. Instagram'da 673 bin takipçiye sahip olan 65 yaşındaki Slater'in kendine has bir tarzı var.

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2. Baddie Winkle, zamanın şartlarına meydan okuyan yıllardır Instagram'da fenomen olan 91 yaşında bir kadın. Gençlere taş çıkartan renkli tarzıyla moda ikonu haline gelen Winkle'ın milyonlarca takipçisi var.

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3. 54 yaşındaki Grece Ghanem'in 127 bin takipçili bir Instagram sayfası var. Kısa gri saçlarıyla ve seçtiği parçalarla gerçekten kendine hayran bırakıyor. O da diğerleri gibi yaşlandıkça görünmemeye savaş açmış bir kadın.

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4. Sara Jane Adams'ın renkli deli dolu dünyasını görmediyseniz çok şey kaçırdınız demektir. 184 bin takipçisi olan Adams'ı bir gün çiçekli elbiselerle başka bir gün de eşofmanla görebilirsiniz.

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5. 69 yaşındaki moda ikonu Linda Rodin eski model ve stilist. Moda ikonu olmanın yaşla ilgisi olmadığını bizlere net biçimde gösteriyor.

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6. Yaşına uygun tarzıyla dikkat çeken Renata Jazdzyk'ın Instagram'da 56 bin takipçisi var. Yarattığı kombinleri gençler de deneyebilir.

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7. Yasmin Furmie'nin tarzını cidden kıskandım! Instagram'da az bir kitleye hitap etse de onun kombinleri görülmeye değer.

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8. Dorrie Jacobson, Las Vegas'ta yaşayan 84 yaşında "Senior Style Bible" isimli internet sitesi olan bir blogger.

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9. Moon Lin ise bu listedeki en büyük moda ikonu. Instagram'daki 104 takipçisine sokak tarzının yaşla sınırlı olmadığını gösteriyor.

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10. Melanie Kobayashi de Sara Jane Adams gibi deli dolu rengarenk bir kişilik. 37 bin takipçisi olan Instagram sayfasına var.

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