Genç futbolcu kansere yakalanmıştı! İstanbulspor'un golünü Baran Alp Vardar’ı görüntülü arayarak kutladılar

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

GOLDEN SONRA BARAN ALP'İ GÖRÜNTÜLÜ ARADILAR

İstnabulspor'un Muammer Sarıkaya ile attığı 3’üncü gol sonrası yaşanan sevinç hafızalara kazındı. İstanbulsporlu oyuncular, geçtiğimiz hafta kansere yakalanan 19 yaşındaki genç oyuncu Baran Alp Vardar’ı görüntülü arayarak golü kutladı.

İstanbulspor, 19 yaşındaki Baran Alp Vardar'ın kansere yakalandığını şu açıklama ile duyurmuştu:

"Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız"

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADILAR

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor konuk ettiği Manisa FK'yı 3-2 yendi. Sarı-Siyahlılar'ın gollerini Emir Kaan Gültekin ve Muammer Sarıkaya (2) kaydetti. Konuk takımda Kadir Kaan Yurdakul ve Oğuz Gürbulak ağları havalandırdı.