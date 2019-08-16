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Genç futbolcu Medet Avşar hayatını kaybetti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 16.08.2019 10:23 | Son Güncelleme

Kayserili genç futbolcu Medet Avşar, kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.

Genç futbolcu Medet Avşar hayatını kaybetti

Kayseri 2.Amatör Küme takımlarından Gazi Osman Paşaspor takımında forma giyen Medet Avşar hayatını kaybetti. 1997 doğumlu olan ve yeni sezon için Boğazlıyan Şekerspor ile anlaşmaya varan orta saha futbolcusu, futbola ve hayata erken veda etti. 2 aydır Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören Medet Avşar, doku kanseri hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazi Osman Paşaspor Medet Avşar Boğazlıyan Şekerspor

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