Mynet Trend

Genç kadın tacizcileri iki yumrukla yere serdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 21:27 | Son Güncelleme

Genç kadın, kendisini taciz eden adamları yumruk darbeleriyle yere serdi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yurt dışında çekilen görüntülerde genç kadın, erkek arkadaşıyla yürüdüğü sırada, kendisini yolda taciz eden iki adamı yumrukla yere serdi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kadın ve erkek arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ise binlerce kez paylaşıldı.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
Videoları sosyal medyada olay olduVideoları sosyal medyada olay oldu
Arkadaşını izlerken büyük şok yaşadıArkadaşını izlerken büyük şok yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın taciz kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

'Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım'

'Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım'

Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz

Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz

Dikkat! 10 şınav çekemeyen erkeklerin...

Dikkat! 10 şınav çekemeyen erkeklerin...

11 yaşındaki çocuğu ipte asılı buldular! Kahreden iddia

11 yaşındaki çocuğu ipte asılı buldular! Kahreden iddia

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok eski bir görüntü ... Haber değeri yok ....
Kız direk çeneden almış bu iki salatayıda helal olsun...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar yağışıyla mutlu olan teyzeler güldürdü

Videoları sosyal medyada olay oldu

Arkadaşını izlerken büyük şok yaşadı

Arkadaşını izlerken büyük şok yaşadı

Eğer gazınızı uzun süre içinizde tutarsanız ne olur?

Eğer gazınızı uzun süre içinizde tutarsanız ne olur?

Güvenlik kamerasını fark edince çaldığı ayakkabıyı attı

Güvenlik kamerasını fark edince...

Ünlü oyuncudan itiraf: Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım

'Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım'

İsrailli politikacının ayak fetişi görüntüleri yetişkin sitesine düştü

İsrailli politikacının ayak fetişi görüntüleri yetişkin sitesine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.