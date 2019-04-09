Genç kadın tacizcileri iki yumrukla yere serdi

Yurt dışında çekilen görüntülerde genç kadın, erkek arkadaşıyla yürüdüğü sırada, kendisini yolda taciz eden iki adamı yumrukla yere serdi.
OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Kadın ve erkek arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada yayılan görüntüler ise binlerce kez paylaşıldı.
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