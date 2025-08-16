Genç kimyagerden inanılmaz buluş! O ilacın maliyetini 75 dolardan 12,5 dolara kadar düşürdü!

19 yaşındaki Slovak lise öğrencisi Adam Kovalčík, Zika ve Ebola gibi ölümcül RNA virüslerini hedef alan güçlü bir antiviral ilaç olan g-galidesivirin daha ucuz ve daha etkili bir versiyonunu geliştirdi.

75 DOLARDAN 12.5 DOLARA DÜŞÜRDÜ

Kovalčík, ilacın üretiminde genellikle kullanılan şeker yerine, mısır koçanı ve kabuğundan elde edilen alkolü (furfural alkol) baz molekül olarak kullandı. Üretim adımlarını 15’ten 10’a düşürdü ve maliyeti gram başına 75 dolardan 12,5 dolara kadar indirdi. İlaç, henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almadı.

Kovalčík, bu çalışmasıyla 2025 Regeneration International Science and Engineering Fair’de (ISEF) 100 bin dolarlık George D. Yancopoulos Innovator Award ödülünü kazandı.