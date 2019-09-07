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Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darp edip kardeşlerini rehin aldı

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YAŞAM  | 07.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, P.B. (17), arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darp edip, kardeşleri down sendromlu H.B. (11) ile E.B.'yi (10) bıçakla rehin aldı. Sinir krizi geçiren genç kız, polisin yarım saatlik çabası sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darp edip kardeşlerini rehin aldı

Olay, saat 17.00 sıralarında, Murat Mahallesi 2464 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmak isteyen P.B.'ye ablası H.B. izin vermedi. P.B. direnince, ablası kapıları kilitleyip, anahtarı evin bahçesine attı.

Dışarı çıkmayı başaramayan P.B. sinir krizi geçirip, önce ablasını darp etti, ardından da kardeşleri down sendromlu H.B. ile E.B.'yi bıçakla rehin aldı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından kardeşlerini serbest bırakan P.B.'yi sakinleştiremeyince, kelepçe takarak ambulansa bindirdi.

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Hem kendi yakınlarına, hem de polislere bağıran genç kız, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir rehin

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