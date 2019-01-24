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Genç kız evinin önünde kapkaça uğradı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te motosikletli 2 kapkaççı genç bir kızın çantasını alarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapkaç olayı Gaziantep’in Çağdaş mahallesinde meydana geldi. motosikletli iki hırsız mahallede keşif yaparken evine giden S.Ç. isimli bir kadını gözlerine kestirdi. Kapkaççılar evinin kapısını açmaya çalışan S.Ç.’nin çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Ne yapacağını şaşıran kadın, çevreden yardım istedi. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kapkaç mağduru S.Ç'nin annesi caydırıcı cezaların gelmesini istediklerini belirterek, şehir eşkıyalarının evlerinin önüne kadar geldiğini ifade etti.
Polis motosikletli kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep kapkaç

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