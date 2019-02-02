Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven saldırganlar tutuklandı

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YAŞAM  | 02.02.2019 05:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sözlü tacizde bulundukları genç kadını ve erkek arkadaşını darp eden 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A. (24), durumu erkek arkadaşı B.G.'ye (26) bildirdi. B.G. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. B.G. ve B.A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafetarya bahçesinde iki arkadaşın yanına gelen 5 kişi B.G.'ye saldırdı. Tekme tokat darp edilen erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan B.A., yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapandı.

Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. B.G.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİNİN 5'İ TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şahısların serbest bırakılmasından sonra harekete geçti. Başsavcılık serbest bırakılan şahısların yeniden gözaltına alınması için polise talimat verdi. Talimatın ardından olaya karışan B.S., H.G., E.S., S.S., B.İ. ve O.S. 6 şüpheli gözaltına alınarak tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 sanıktan B.S., H.G., E.S., S.S., B.İ. tutuklanırken, O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA/DHA)

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