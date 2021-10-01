Genç kızların sevgilisiydi! İşte Kavak Yelleri'nin 'Deniz'i İbrahim Kendirci'nin yeni tarzı

Türk oyuncu olan İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri dizisinden sonra da birçok projenin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dönem dönem farklı projelerle seyirci karşısına geçen İbrahim Kendirci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı tamamladı. Instagram hesabında paylaşım yapan Kendirci'nin tarzı dikkat çekti. İşte detaylar...

İŞTE İBRAHİM KENDİRCİ'NİN YENİ TARZI

Kendirci, Kavak Yelleri dizisi ile şöhreti yakaladı. Instagram'da "kendirci_ibrahim" kullanıcı adı ile 102 bin takipçisine paylaşım yapan Kendirci'nin tarzı dikkatlerden kaçmadı.

İlk oyunculuk tecrübesini Kanal D ekranlarında yayınlanan "Kavak Yelleri" dizisi ile edinen İbrahim Demirci, söz konusu dizi ile başarılı bir oyunculuk hayatına adım attı. Kendirci Kavak Yelleri'nin yanı sıra Yol Ayrımı, Arkadaşlar Arasında, Hayat Ağacı, Bizim Hikaye, Kaçak Gelinler ve Payitaht: Abdülhamid gibi projelerde yer aldı.

İBRAHİM KENDİRCİ KİMDİR?

9 Eylül 1986 Gaziantep doğumlu İbrahim Kendirci 35 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünü kazanan Kendirci'nin hiç umudu olmadığından konservatuar seçimlerini kazanması kendisi için büyük bir sürpriz olmuş. Kendirci, kapıların kendisine açılmasında yakışıklı olmasının avantajı olduğunu söyledi.



