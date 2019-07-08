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Genç memurun skandal fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 08.07.2019 08:00 | Son Güncelleme

Rusya'da genç devlet memuru Anna Anufrieva'nın pozları ülkeyi karıştırdı. Bir dergiye kıyafetleri olmadan poz veren Anufrieva'nın skandal görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra başı derde girdi. Tartışma konusu haline gelen görüntüler ülkenin gündemine otururken, genç kadının istifası istendi.

Genç memurun skandal fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı

Rusya'da devlet memuru olarak çalışan 27 yaşındaki Anna Anufrieva'nın, Playboy dergisi için çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Ülkeyi ayağa kaldıran olay sonrası genç memur tartışmaların hedefi oldu.

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İddialara göre devlet memuru Anufrieva'nın, ortaya çıkan fotoğraflarından sonra kurum tarafından istifası istendi.

Anufrieva ise iddiaların aksine istifasının istenmediğini, kendisinin istifa ettiğini söyledi.

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Genç kadın, çıplak pozlarının tartışılmasının etik olmadığını, ancak müdürlerine olan saygısından dolayı istifa ettiğini ve daha fazla detay vermek istemediğini söyledi.

Anna Anufrieva, derginin yıllık takviminde yer alma umudu ile derginin düzenlediği yarışmaya katılmıştı.

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Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra Anna, devlet memuru olduğu için kamuoyunda büyük tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
rusya model #fotoğraf

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