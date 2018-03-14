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Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki genç manken Harriet Penelope Henry, önceki akşam katıldığı bir partideki kıyafet yarışmasını kazandı. Parti çıkışı erkek arkadaşıyla kavga eden genç manken evinde kendini astı.

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç manken ve model önceki gün düzenlenen bir partiye katıldı. Partide düzenlenen fantezi kostüm yarışmasında birinci olan genç modelin parti çıkışı sevgilisiyle kavga ettiği ortaya çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Harriet Penelope Henry, evinde kendisin asarak intihar etti.

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EŞARBI İLE KENDİNİ ASTI

Genç kızın cesedi, Chichester’deki evinde bulundu. Erkek arkadaşı kendisinden en son sabaha karşı “Hoşcakal” mesajı aldığını ve aramaya çalışsa da genç kıza ulaşamadığını söyledi.

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Harriet Penelope Henry intihar etti

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