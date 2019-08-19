Genç rugby oyuncusu Archie Bruce otel odasında ölü bulundu

İngiliz profesyonel Rugby ligi kulübü Batley Bulldogs oyuncusu Archie Bruce, Toulouse'daki ilk maçına çıktıktan sonra sabah saatlerinde ölü bulundu. Kulüp, acı haberi Twitter üzerinden doğruladı.
NTVSpor'da yer alan habere göre; Fransız oyuncunun ölümüne dair soruşturma yürütülürken kulüp oyuncuları eve dönüşlerini ertelediler. Batley Bulldogs Başkanı Kevin Nicholas, Bruce ailesinin bu zor günlerinde gizlilik isteğinde bulunduğunu belirtti.
Rugby Futbol Ligi, maçlardan önce saygı duruşunda yapılacağını ve oluşturulan fon ile aileye destek olacaklarını açıkladı.
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