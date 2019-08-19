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Genç rugby oyuncusu Archie Bruce otel odasında ölü bulundu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 19.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Rugby takımı Batley Bulldogs'un 20 yaşındaki oyuncusu Archie Bruce, otel odasında ölü bulundu. Takım oyuncuları eve dönüşlerini ertelerken, kulüp başkanı ise Bruce ailesinin zor günlerinde gizlilik isteğinde bulundu.

Genç rugby oyuncusu Archie Bruce otel odasında ölü bulundu

İngiliz profesyonel Rugby ligi kulübü Batley Bulldogs oyuncusu Archie Bruce, Toulouse'daki ilk maçına çıktıktan sonra sabah saatlerinde ölü bulundu. Kulüp, acı haberi Twitter üzerinden doğruladı.

NTVSpor'da yer alan habere göre; Fransız oyuncunun ölümüne dair soruşturma yürütülürken kulüp oyuncuları eve dönüşlerini ertelediler. Batley Bulldogs Başkanı Kevin Nicholas, Bruce ailesinin bu zor günlerinde gizlilik isteğinde bulunduğunu belirtti.

Rugby Futbol Ligi, maçlardan önce saygı duruşunda yapılacağını ve oluşturulan fon ile aileye destek olacaklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Archie Bruce rugby Batley Bulldogs

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