Uzmanlar uyarıyor: Uyku sorununuzun nedeni sosyal medya mı?

İngiliz araştırmacılar ebeveynlerin gençlerin gece 22.00'dan sonra telefon kullanımını yasaklamalarını ve onları fiziksel aktivitelere teşvik etmeleri gerektiğini söylüyor.

Araştırma ayrıca özellikle kız çocuklarının sosyal medyada sıklıkla "siber zulme" uğradıklarına ve bunun psikolojik rahatsızlara yol açtığına da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, sosyal medyanın erkek çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dair ise daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

The Lancet Çocuk ve Ergen Sağlığı grubu tarafından yapılan araştırma için İngiltere genelinde 13 ila 16 yaşları arasında 12 binden fazla çocuk ve gençle 3 yıl boyunca görüşmeler yapıldı.

İlk aşama olan 9. yılda çocuklara Instagram, Facebook, Whatsapp ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını her gün ne sıklıkla kullandıkları soruldu. Ama kullanım süreleri sorulmadı.

Kız çocuklarının %51'i, erkeklerin %43'ü sosyal medya uygulamalarını günde üçten fazla kullandıklarını söyledi. Bu oran, 11. yılda erkekler arasında %69'a, kız çocukları arasında %75'e çıktı.