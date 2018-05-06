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Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor, deplasmanda rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek Ankara ekibinin ligde kalma şansını iyice azalttı.

Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın takımı Gençlerbirliği ile Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla galip geldi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Antalyaspor'da Souleymane Doukara 76'da skoru değiştiren isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 30 puanda kalırken, Antalyaspor 38 puana çıktı. Ankara temsilcisinin kümede kalması mucizelere kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek

POGBA SAHAYI TERK ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesinde Florentin Pogba sahayı terk etti.

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 6. dakikasında Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın solundan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Scekic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

  1. dakikada Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın sağından yerden pasında, Skuletic'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  2. dakikada Uğur Çiftçi'nin Antalyaspor ceza alanının solundan yaptığı ortada kaleci Boffin'in elinden kaçırdığı topla buluşan Milinkovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
  3. dakikada Zeki Yavru'nun Antalyaspor ceza alanın solundan yaptığı ortada Milinkovic'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı

  1. dakikada Milinkovic'in Antalyaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada kaleci Boffin'in elinden kaçırdığı topla buluşan Aydın Karabulut'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
  2. dakikada Yekta Kurtuluş'un pasında topla buluşan Doukara kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
  3. dakikada Manu'nun Antalyaspor ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Boffin, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
  4. dakikada Deniz Kadah'ın sert şutunda Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  5. dakikada sakatlandığını gösteren işaretler yapan Pogba oyun alanını terk etmek istedi. Kaptan Ahmet Oğuz ve Zeki Yavru ile sahadan çıkarken tartışan Pogba, oyuna devam etmeyerek sahayı terk etti.

Antalyaspor maçı 1-0 kazandı.

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Pogba, Uğur Çiftçi, Zeki Yavru, Scekic (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 66 Manu), Milinkovic (Dk. 80 İlker Karakaş), Skuletic
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Musa Nizam (Dk. 46 Nazım Sangare), Charles, William, Maicon (Dk. 90+1 Chico), Deniz Kadah, Hakan Özmert (Dk. 64 Yekta Kurtuluş), Doukara
Gol: Dk. 77 Doukara (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Scekic, Dk. 55 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Skuletic (Gençlerbirliği), Dk. 46 Musa Nizam, Dk. 55 Charles (Antalyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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