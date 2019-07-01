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Gençlerin iş makinesiyle ilginç deniz keyfi kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir grup genç, iş makinesiyle deniz keyfi yaşadı. Makinenin ön kovasıyla denizden su alan operatör, yine denizde serinleyen gençlerin üzerine boşalttı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde yaz mevsiminin tadını çıkartmak isteyen bir grup genç denize girerek serinledi. Bu sırada bir çalışma için bölgeye gelen iş makinesinin operatörü, mola sırasında deniz kenarında bulunan gençlerin eğlencesine ortak oldu.

KEPÇEDEKİ SUYU GENÇLERİN ÜZERİNE BOŞALTTI

Gençlerin isteği üzerine iş makinesinin kovasıyla denizden su dolduran operatör, yine doldurduğu suyu gençlerin üzerine boşalttı. İş makinesinin ön kovasına binen gençler, yaklaşık 3 metre yükselen makinenin ön kovasından denize atladı. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren gençler, mola bitimi yeniden işinin başına dönen iş makinesi operatörüne de teşekkür etti. O eğlenceli anlar ise kameraya yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak iş makinesi deniz serinleme

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