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Gençliği, görenleri şaşırttı! Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

06.02.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı'da Ilgaz Kaya karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu gündemde yer almaya devam ediyor. Urgancıoğlu'nun geçmiş yıllarda rol aldığı dizi ve gençlik hali duyanları şaşırttı. Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik dizisinde ev arkadaşına aşık olan esas çocuğu canlandırmış. İşte detaylar...

Gençliği, görenleri şaşırttı! Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da Ilgaz Kaya karakterine hayat veren 40 yaşındaki sevilen oyuncu Kaan Urgancıoğlu, birçok kişinin aşina olduğu bir döneme damga vuran gençlik dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde öğrenci olduğu sırada 2 dizide rol başrol oynayan Urgancıoğlu, o dönem izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

KAAN URGANCIUOĞLU'NUN KAMPÜSİSTAN'DAKİ HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Henüz 22 yaşındayken oynadığı Kampüsistan dizisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kaan Urgancıoğlu'nun o dönemki hali görenleri şaşırttı.

Gençliği, görenleri şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

Kaan Urgancıoğlu; Kampüsistan'da ev arkadaşına aşık olan Tolga isimli genç bir üniversite öğrencisini canlandırıyordu.

Gençliği, görenleri şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

Dizinin üzerinden onca yıl geçmesine rağmen Urgancıoğlu'nun değişimi oyuncunun sevenlerinin gözünden kaçmadı.

İşte Kaan Urgancıoğlu'nun seneler içindeki değişimi:

Gençliği, görenleri şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

Gençliği, görenleri şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

Gençliği, görenleri şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

Gençliği, görenleri şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

Gençliği, görenleri şaşırttı! Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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