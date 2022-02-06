Gençliği, görenleri şaşırttı! Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu bir döneme damga vuran gençlik diziyle tozu dumana katmış

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da Ilgaz Kaya karakterine hayat veren 40 yaşındaki sevilen oyuncu Kaan Urgancıoğlu, birçok kişinin aşina olduğu bir döneme damga vuran gençlik dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde öğrenci olduğu sırada 2 dizide rol başrol oynayan Urgancıoğlu, o dönem izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

KAAN URGANCIUOĞLU'NUN KAMPÜSİSTAN'DAKİ HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Henüz 22 yaşındayken oynadığı Kampüsistan dizisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kaan Urgancıoğlu'nun o dönemki hali görenleri şaşırttı.

Kaan Urgancıoğlu; Kampüsistan'da ev arkadaşına aşık olan Tolga isimli genç bir üniversite öğrencisini canlandırıyordu.

Dizinin üzerinden onca yıl geçmesine rağmen Urgancıoğlu'nun değişimi oyuncunun sevenlerinin gözünden kaçmadı.

İşte Kaan Urgancıoğlu'nun seneler içindeki değişimi:



