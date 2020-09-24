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Gençliğim Eyvah dizisi için final kararı! Gençliğim Eyvah ne zaman bitiyor?

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 01:11 | Son Güncelleme

ATV'de yaz dizisi olarak başlayan ve yeni sezonda da devam eden Gençliğim Eyvah ekrana veda ediyor. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ekin Mert Daymaz'ın başrollerde oynadığı Gençliğim Eyvah'ın final tarihi de belli oldu.

Gençliğim Eyvah dizisi için final kararı! Gençliğim Eyvah ne zaman bitiyor?

ATV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisi, yeni sezonun başlamasıyla birlikte güçlü rakipleri karşısında reyting kaybı yaşamıştı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerde oynadığı Gençliğim Eyvah için final kararı alındı.

gencligim

Yayın akışında bir değişiklik olmadığı takdirde dizi, 5 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek 17. bölümüyle izleyicilerine veda edecek. Dizi 15 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelmişti.
(tv100)

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NEDİR?

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan’ın mahalleye gelişi; Arif’in de Zekeriya’nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra’ya aşık olur. Ancak Azra, Arif’in oğlu Ahmet’le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?

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