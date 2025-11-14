YEMEK

'Gençlik iksiri' olarak biliniyor: Şifa deposu gilaburuya yoğun ilgi

Erzincan’da sonbaharın gelmesiyle birlikte doğanın şifa kaynaklarından biri olan gilaburu tezgahlardaki yerini aldı. Halk arasında “gençlik iksiri” olarak bilinen bu kırmızı taneli meyve, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalar sayesinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kentin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen gilaburu, özellikle bağışıklığı güçlendirmesi ve böbrek sağlığına katkısıyla kış aylarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor.

REÇEL, SİRKE VE SALAMURA OLARAK DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Erzincan’ın özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve sonbahar aylarında hasadı yapılan gilaburu, kırmızı renkli taneleriyle dikkat çekiyor. Meyvenin suyu çıkarılarak içecek olarak tüketilirken, reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.

FAYDALARI NELERDİR?

Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor. Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.

EKONOMİK BİR ŞİFA KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Vatandaşlar, kış aylarında özellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle gilaburu suyu tüketmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Erzincan’da birçok aktar ve seyyar satıcıda satışa sunulan gilaburu, hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini alıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

