2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu

Tavuk döneri; burger ve pizza gibi global lezzetler takip ederken, kebap ve geleneksel Türk mutfağı kategorileri de popülerliğini korudu.

Kullanıcıların hem pratik hem de alışık oldukları tatlara yönelmesi, sipariş tercihlerini şekillendiren ana unsurlar arasında yer aldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KLASİKLER GÜCÜNÜ KORUDU

Büyükşehir verileri özellikle İstanbul ve İzmir’de klasik lezzetlerin hala güçlü olduğunu ortaya koydu.

Lahmacun, ana yemek tercihlerinde öne çıkarken; ayran ve mercimek çorbası gibi tamamlayıcı ürünlerin sepetlerde sıkça yer aldığı görüldü. Bu tablo, kullanıcıların dengeli ve geleneksel menülere ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

EN YOĞUN GÜN CUMARTESİ, ZİRVE AY MAYIS

Yemeksepeti verilerine göre 2025’te siparişlerin en yoğun olduğu gün Cumartesi oldu. Hafta sonu rahatlığı, evde vakit geçirme alışkanlıkları ve sosyal buluşmalar, sipariş hacmini artıran faktörler arasında yer aldı. Yıl genelinde en çok sipariş verilen ay ise Mayıs olarak kayıtlara geçti.

HAFTA SONU VE BAHAR ETKİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

Ortaya çıkan veriler, hafta sonları ile bahar aylarının online yemek siparişlerinde belirleyici rol oynadığını gösterdi. Havanın ısınmasıyla birlikte artan hareketlilik ve sosyal yaşam, sipariş alışkanlıklarını doğrudan etkiledi.