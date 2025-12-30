YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu

2025 yılında Türkiye genelinde online yemek siparişlerinde zirvenin adı değişmedi. Verilere göre yıl boyunca en çok sipariş edilen yemek tavuk döner oldu. Uygun fiyatlı olması, hızlı servis avantajı ve doyuruculuğu sayesinde tavuk döner, kullanıcıların ilk tercihi olarak öne çıktı. İşte online siparişte en çok talep gören yemekler...

2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu
Sedef Karatay

Tavuk döneri; burger ve pizza gibi global lezzetler takip ederken, kebap ve geleneksel Türk mutfağı kategorileri de popülerliğini korudu.

2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu 1

Kullanıcıların hem pratik hem de alışık oldukları tatlara yönelmesi, sipariş tercihlerini şekillendiren ana unsurlar arasında yer aldı.

2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu 2

BÜYÜKŞEHİRLERDE KLASİKLER GÜCÜNÜ KORUDU

Büyükşehir verileri özellikle İstanbul ve İzmir’de klasik lezzetlerin hala güçlü olduğunu ortaya koydu.

2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu 3

Lahmacun, ana yemek tercihlerinde öne çıkarken; ayran ve mercimek çorbası gibi tamamlayıcı ürünlerin sepetlerde sıkça yer aldığı görüldü. Bu tablo, kullanıcıların dengeli ve geleneksel menülere ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu 4

EN YOĞUN GÜN CUMARTESİ, ZİRVE AY MAYIS

Yemeksepeti verilerine göre 2025’te siparişlerin en yoğun olduğu gün Cumartesi oldu. Hafta sonu rahatlığı, evde vakit geçirme alışkanlıkları ve sosyal buluşmalar, sipariş hacmini artıran faktörler arasında yer aldı. Yıl genelinde en çok sipariş verilen ay ise Mayıs olarak kayıtlara geçti.

2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu 5

HAFTA SONU VE BAHAR ETKİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

Ortaya çıkan veriler, hafta sonları ile bahar aylarının online yemek siparişlerinde belirleyici rol oynadığını gösterdi. Havanın ısınmasıyla birlikte artan hareketlilik ve sosyal yaşam, sipariş alışkanlıklarını doğrudan etkiledi.

2025’te en çok sipariş edilen yemek belli oldu 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca insan bir gecede zehirlenebilir! "Kan görüyorsanız..."Milyonlarca insan bir gecede zehirlenebilir! "Kan görüyorsanız..."
O ilde nişan törenlerinin asırlık lezzetiO ilde nişan törenlerinin asırlık lezzeti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yemek siparişi pizza mercimek çorbası tavuk döner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.