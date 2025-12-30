YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Zehirlenme riski çok büyük! Milyonlarca insan için tehlike saçıyor: "Kan görüyorsanız..."

Yılbaşı gecesi kurulan sofralarda gıda güvenliğine dikkat edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Özellikle hindi ve kanatlı etlerin doğru sıcaklık ve sürede pişirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Yılbaşında en çok tercih edilen ürünlerin başında hindi ve kanatlı etlerin geldiğini belirten uzman isim, "Sadece dış yüzeyin pişmiş olması yeterli değil. İç kısmında kan veya pişmemiş doku görülüyorsa kesinlikle tüketilmemeli." dedi.

Zehirlenme riski çok büyük! Milyonlarca insan için tehlike saçıyor: "Kan görüyorsanız..."
Çiğdem Sevinç

Yılbaşı gecesi kurulan sofralarda gıda güvenliğine dikkat edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, özellikle hindi ve kanatlı etlerin doğru sıcaklık ve sürede pişirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Yılbaşı sofralarında en çok tercih edilen ürünlerin başında hindi ve kanatlı etlerin geldiğini belirten Manavoğlu, "Hindi gibi büyük kanatlı ürünlerde sadece dış yüzeyin pişmiş olması yeterli değildir. İç kısmın da uygun sıcaklığa ulaştığından mutlaka emin olunmalı. Pişirme poşeti içinde kullanılan ısı fitilinin atması beklenmeli. İç kısmında kan veya pişmemiş doku görülüyorsa kesinlikle tüketilmemeli" diye konuştu.

Zehirlenme riski çok büyük! Milyonlarca insan için tehlike saçıyor: "Kan görüyorsanız..." 1

'CİDDİ GIDA ZEHİRLENMELERİNE YOL AÇABİLİYOR'

Kanatlı ürünlerde en sık karşılaşılan riskin salmonella bakterisi olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, "Salmonella başta olmak üzere ciddi bakteriyel riskler var. Eksik pişirme durumunda bu bakteriler ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Tavuk döner gibi ürünlerde sık gördüğümüz vakalar, ev ortamında da yanlış pişirme nedeniyle yaşanabiliyor" dedi.

Zehirlenme riski çok büyük! Milyonlarca insan için tehlike saçıyor: "Kan görüyorsanız..." 2

MEZELERDE 'SOĞUK ZİNCİR' UYARISI

Yılbaşı sofralarında sıklıkla tüketilen yoğurtlu ve mayonezli mezeler için de uyarılarda bulunan Manavoğlu, "Proteince zengin bu ürünler oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli. Hazırlanır hazırlanmaz artı 4 derecede buzdolabına alınmalı ve servis öncesi çıkarılmalı. Dışarıdan alınan mezelerde ise tazelik ve güvenilir satış noktaları tercih edilmeli" diye konuştu.

Zehirlenme riski çok büyük! Milyonlarca insan için tehlike saçıyor: "Kan görüyorsanız..." 3

'BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Gıda zehirlenmelerinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Manavoğlu, "Hamileler, organ nakli geçirmiş kişiler, kemoterapi görenler için bu bakteriler çok daha tehlikeli. İshal, karında kramplar, kusma, kanlı ishal gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden tıbbi müdahale şart. Ne yazık ki bazı durumlarda ölümlü vakalarla da karşılaşabiliyoruz" dedi. Gıda güvenliğinin temel kuralının soğuk zincirin korunması ve ürünlerin doğru koşullarda pişirilmesi olduğunu söyleyen Manavoğlu, "Yılbaşı sofralarının keyifli bir anıya dönüşmesi için hijyen, sıcaklık ve süre kurallarına mutlaka uyulmalı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ilde nişan törenlerinin asırlık lezzetiO ilde nişan törenlerinin asırlık lezzeti
Yılbaşı öncesi hindi satışları arttıYılbaşı öncesi hindi satışları arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tavuk kan hindi yemek yılbaşı 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.