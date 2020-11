Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi açılışında konuştu:

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü ve güçlü liderliğiyle Türkiye'nin 18 yılda çok ciddi mesafeler kaydettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim inancımız ve çabamız 'iki günü eşit olan ziyandadır.' İşte bu çerçevede her günümüzü daha anlamlı ve bereketli kılma adına hiçbir zaman şarlar ne olursa olsun yolumuzdan dönmeyeceğiz. Üretme ve taş üstüne taş koyma adına, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır anlayışıyla her geçen gün hizmet çıtamızı kalitesiyle ve erişilebilirlik anlayışıyla daha yukarılara taşıyacağız. Biraz önce ilçe ve belde belediye başkanlarımızla birlikteydik. Her ilçemize hamdolsun spor alanında farklı imkanları sunduk. Yine yeni imkanları sunma arayışındayız. Herbiriyle ilgili çalışmalarımızı gözden geçirdik. İnşallah gençlik merkezleriyle, futboluyla, farklı branşlarıyla, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize kadar her türlü hizmeti ve imkanı daha yukarılara taşımanın müjdesini belirtmek istiyorum."

Açılan merkezin Kırıkkale'nin gençlerine, kadınlarına büyük hizmetler vereceğini ve marka kent olunması yolunda katkı sağlayacağını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti: