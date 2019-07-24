General Mobile: Başkasının yazılımını kullanmıyoruz

Google’ın Android Q Beta programında yer almayan bu iki telefonun yazılımlarının, XDA’daki bir kullanıcının geliştirmiş olduğu GSI’nin modifiye edilmiş hali olduğu iddia edilmişti.

Bugün ise General Mobile cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi. General Mobile cephesi bu iddiaları reddederken, yazılım konusunda nasıl bir yaklaşım izlediklerini belirtiyor. İştye General Mobile'ın açıklaması:

"General Mobile olarak açık kaynak uygulama geliştirmeye önem veriyor ve uygulama geliştiricileri her platformda desteklemeye azami gayret gösteriyoruz. Android Q sürümü Google tarafından henüz son kullanıcılara açılmamıştır. Bu nedenle Android Q Beta programını, yazılımcıların uygulamalarını geliştirmeleri ve test edebilmeleri amacıyla sadece sınırlı bir kitle ile paylaştık.

Bu doğrultuda ARGE birimimiz, Android Q Beta Programını bağımsız geliştiricilerin açık kaynak kodlarından da yararlanarak hazırlamış, açık kaynak kod lisans kullanımına uygun olarak kod içerisinde ve github sayfamızda ilgili her bir geliştiriciye referans vererek desteklemeyi hedeflemiştir. Söz konusu iki bağımsız geliştiriciye referans desteğinin verilmediği yapılan uyarılar sonucunda fark edilerek bu durum düzeltilmiş, ilgili yazılımcı dostlarımızın da referanslarının yer alması sağlanmıştır. Bu iki arkadaşımız ile iletişim halinde olduğumuzu ve gelecekte de benzer projelerde birlikte çalışma arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Kendileri de bu yönde katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etmişlerdir.